Муфтий Ливии призвал воздержаться от повторных хаджа и умры

Муфтий Ливии шейх Садык аль-Гарьяни призвал мусульман, планирующих совершить второе паломничество в хадж или умру, воздержаться. Этот его призыв прозвучал в эфире ливийского телеканала Ean Libya.

По словам шейха, те кто совершают хадж или умру во второй раз, «скорее совершают грех, а не благое деяние».

По словам муфтия, причина его фатвы заключается в том, что паломники платят деньги Саудовской Аравии за паломничество, «помогая правителям Саудовской Аравии совершать преступления против наших собратьев-мусульман».

Деньги, добавил он, будут способствовать массовым убийствам мусульман в Йемене, Ливии, Судане, Тунисе и Алжире.

Муфтий говорит, что взял на себя полную ответственность перед Аллахом за свою фатву.

Отметим, что шейх не призывает воздержаться от совершения хаджа вообще, так как совершение первого хаджа это фард (обязанность), а совершение умры это важная сунна (сунна муаккада). Его призыв распространяется именно на повторное совершение этих паломничеств.

Напомним, что муфтий Садык аль-Гарьяни является одним из самых авторитетных маликитских факихов нашего времени, чьи работы стали современной классикой маликитской школы еще до того, как сам он стал широко известен в качестве муфтия Ливии.