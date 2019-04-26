Премьер-министру Чечни запретили въезд в США

Главе чеченского правительства Муслиму Хучиеву и его жене Сапият Шабазовой запретили въезд в Соединенные Штата Америки, сообщает американский Государственный департамент.

По мнению госдепа Хучиев причастен к грубому нарушению прав человека. «Департамент располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был замешан в пытках», — сказано в заявлении ведомства.

Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Госдепа «юмористическим номером» и посоветовал властям США «жить с нами в мире и согласии».

Муслим Хучиев стал главой правительства в июне 2018 года. Годом ранее бывший глава чеченского муниципального предприятия «Теплоснабжение» Лом-Али Элбиев заявил, что охранники Муслима Хучиева пытали его электрошокером. После случившегося Элбиев уехал в Европу.