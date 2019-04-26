Иордания запретила импорт 194 сирийских товаров

В среду министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Тарик аль-Хаммури запретил импорт около 194 сирийских товаров, сообщает газета Ад-Дустур.

Это произошло в ответ на недавнее решение асадитского режима о запрете на ввоз ряда иорданских товаров под предлогом «самодостаточности».

Министр объявил, что запрет был основан на «решении, принятом 12 декабря 2018 года. Советом министров страны, в соответствии с которым министр торговли примет необходимые меры в отношении торговли с Сирией».

Список запрещенных импортных товаров включает в себя газированные напитки, минеральную воду, животные и растительные масла, птицу, мясо и рыбу, кофе и чай, огурцы и помидоры, а также другие виды овощей и фруктов.

Решение войдет в силу 1 мая.

Также, во вторник Аль-Хаммури заявил, что экономика его страны «движется в правильном направлении». Он указал на «увеличение экспорта и иностранных инвестиций, а также развитие сектора туризма».