Турецкого туриста задержали в ОАЭ за развернутый портрет Эрдогана

Житель северо-западной турецкой провинции Бурса был задержан во время поездки в Дубай (ОАЭ), когда развернул постер с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил турецкий проправительственный сайт Habertürk в среду.

Инцидент произошел в известном торговом центре Dubai Mall, когда Али Чил, бывший мэр округа Боялы, муниципалитета Бурсы, раскрыл большой плакат с изображением Эрдогана, чтобы сфотографировать его.

По словам Habertürk, на месте происшествия немедленно появилиась полиция, которая отвезла Чила и двух его друзей в соседний полицейский участок.

Все трое содержались под стражей в полиции в течение шести часов, после чего были освобождены с помощью турецкого консульства.

Со своей стороны мы бы рекомендовали Али Чилу представить портрет Эрдогана в качестве предмета искусства. Ведь с огромной статуей Будды на всеобщем обозрении у эмиратовцев нет проблем (как не было и с портретами папы римского и индуистских гуру), не должно быть и с портретом турецкого президента.