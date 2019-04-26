Коалиция во главе с США убила более 1600 гражданских в сирийской Ракке

Штурм Ракки коалицией во главе с США в 2017 году привел к гибели более 1600 мирных жителей, что в 10 раз больше, чем официально признала коалиция, сообщает новый доклад правозащитников.

Расследование, опубликованное Amnesty International и наблюдательной группой Airwars в четверг, призвало высших членов коалиции "положить конец почти двум годам отрицания массовых жертв среди мирного населения и разрушений, причиненных в Ракке".

Донателла Ровера, старший советник по кризисному реагированию в Amnesty, сказала: «Многие воздушные бомбардировки были неточными, а десятки тысяч артиллерийских ударов были беспорядочными».

«Коалиционные силы уничтожили Ракку, но они не могут уничтожить правду», - сказала она.

Результаты были получены после нескольких месяцев полевых исследований и тщательного анализа данных, в том числе в рамках проекта, в ходе которого 3000 цифровых активистов сканировали спутниковые снимки в Интернете.

Amnesty и Airwars заявили, что документированные ими случаи, вероятно, равносильны нарушениям международного гуманитарного права.

Они также призвали членов коалиции, особенно США, Великобританию и Францию, создать независимый механизм расследования и создать фонд для компенсации жертвам и их семьям.

Отвечая на доклад, коалиция заявила, что она принимает «все разумные меры для минимизации жертв среди гражданского населения» и что все еще существуют открытые обвинения, которые она расследует.

«Любая непреднамеренная гибель людей во время разгрома ИГИЛ* трагична», - сказал Скотт Роулинсон, представитель коалиции в заявлении по электронной почте, опубликованном позже в четверг.

«Тем не менее, это должно быть сбалансировано с риском позволить ИГИЛ продолжать террористическую деятельность, причиняя боль и страдания любому, кого они выберут», - добавил он.

Напомним, что ИГИЛ захватило Ракку в начале 2014 года во время своего продвижения через Сирию и Ирак. С тех пор эта группировка была изгнана со всей территории, контролируемой ею, в ходе военных кампаний, проводимых целым рядом сил, включая правительства Сирии и Ирака, США, их европейских союзников и их соперников - Россию и Иран.

В прошлом году Amnesty заявила, что имеются доказательства того, что воздушные и артиллерийские удары коалиции в Ракке нарушили международное право, поставив под угрозу жизнь мирных жителей, но до сих пор никто не давал оценки числа погибших во время битвы.

Лондонская правозащитная группа также подвергла критике широкое использование артиллерии в битве при Ракке.

«С погрешностью более 100 метров неуправляемая артиллерия общеизвестно неточна, и ее использование в населенных пунктах представляет собой неизбирательные атаки», - говорится в заявлении.

Выводы международных правозащитников практически прямо говорят о том, что США и их сирийские союзники из Отрядов народной самообороны (сирийский бренд РПК) совершали массовые военные преступления в ходе того, что они назвали «освобождением» Ракки. Но похоже, что жизни тысяч мирных жителей Ракки рассматриваются исключительно как сопутствующий ущерб в победоносном штурме города.

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