В Латвии признали геноцидом депортацию крымских татар

Комитет по иностранным делам Сейма Латвии принял заявление о признании геноцидом депортации крымских татар в 1944 году, а также осудил российскую аннексию полуострова. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Латвии.

Председатель комитета иностранных дел Сейма Латвии Рихардс Колс сообщил, что заявление вынесут на заседание Сейма для принятия 16 мая, накануне 75-й годовщины депортации крымских татар.

Интересно, что признание депортации крымских татар геноцидом со стороны комитета по иностранным делам Сейма Латвии произошло ровно в тот же день, когда в мире вспоминают другую депортацию, которую также требуют признать (а в некоторых странах уже признали) геноцидом — депортацию османских армян в 1915 году.

Соответственно, признание одной гибельной депортации геноцидом делает весьма неловким отрицание геноцида в случае другой депортации.