Наказание за намаз в тюрьме вместо зарядки незаконно — чеченский суд

Старопромысловский суд Грозного признал незаконными 5 и 7 суток штрафного изолятора, а также 6 месяцев пребывания в едином помещении камерного типа, которые были назначены заключенному колонии №17 Красноярска Сулиму Битаеву, сообщают Кавказ.Реалии.

Об этом решении суда изданию сообщили юристы фонда "Общественный вердикт", куда обратился осужденный. Битаев обжаловал действия администрации колонии и просил суд признать, что его незаконно отправили на полгода в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) и в штрафной изолятор (ШИЗО).

Суд в Грозном пояснил, что первое наказание Битаеву руководство колонии назначило за то, что он молился вместо зарядки. Нарушения режима в этом суд не усмотрел, к тому же признал наказание – 5 суток ШИЗО – несоразмерным нарушению.

Второе взыскание Битаеву назначили за отказ от уборки. Как сообщает "Общественный вердикт", постановление о нем было вынесено, когда у начальника ИК-17 был выходной. Колония не смогла доказать, что в этот день начальник находился на работе.

"...Доказательств обоснованности действий начальника ИК-17 в выходной день суду не представлено", – говорится в решении суда.

Третье нарушение, за которое наказали Битаева, заключалось в том, что он сел на кровать за 12 минут до отбоя. Суд указал, что это "подготовка ко сну", а не нарушение правил распорядка.