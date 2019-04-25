В Египте переименовывают "политически некорректные" мечети

Министр по делам религи и вакфов Египта Мухаммед Гомаа 1 апреля принял министерское решение об изменении названия мечети Хасана аль-Банны в Насере, мухафаза Бени-Суэф, на мечеть Аль-Худа. Напомним, что Хасан аль-Банна является основателем Братьев-мусульман.

В марте Гомаа распорядился провести в течение месяца перепись мечетей и завий, названных в честь определенных лиц, групп или ассоциаций, с намерением заменить эти имена на другие, без идеологического окраса. Как сообщает Al-Monigtor со ссылкой на свой хорошо информированный источник в министерстве Гомаа, в ходе опроса было обнаружено более 100 мечетей и завий, названных в честь Братьев-мусульман или других политических групп.

С 2014 года министерство издало серию решений, направленных на предотвращение того, что оно называет политической эксплуатацией мечетей, стремясь подчинить все мечети, в том числе те, что находятся под контролем "Братьев-мусульман", "Салафитского призыва" ("Аль-Да'ва ас-Салафийя") и других организаций - под свое непосредственное руководство. В 2014 году правительство Адли Мансура запретило нелицензированным проповедникам выступать с пятничными проповедями. Оно также вынудило проповедников под страхом наказания соблюдать единую пятничную проповедь по заранее определенным темам.

Среди многих других мечетей, которые, вероятно, будут переименованы, есть мечеть Аль-Худайби, расположенная в центре Шибин-аль-Канатер, мухафаза Калюбия, названная в честь Хасана аль-Худайби, второго лидера Братьев-мусульман, который родился в этом городе. Мечеть Аль-Карадави в Десуке, мухафаза Кафр-эш-Шейх, названа в честь муфтия Братьев-мусульман Юсуфа Карадави, обвиняемого в терроризме. Он бежал в Катар в 2014 году, когда президентом был избран Абдуль Фаттах ас-Сиси.

Мечеть Аль-Хакк, также известная как мечеть шейхаУмара Абдур-Рахмана в Нагаа Хаммади, провинция Кена, названа в честь духовного лидера группы боевиков «Гамаа Исламия», которую Египет считает террористической группой. Абдур-Рахман, широко известный как «слепой шейх», умер в тюрьме США в 2017 году по обвинению в заговоре в связи с нападением на Всемирный торговый центр в 1993 году.

У семьи Зоморов есть мечеть, носящая их имя в мухафазе Гиза. Аббуд и Тарек аль-Зоморы, члены «Гамаа Исламия», были замешаны в убийстве президента Египта Анвара Садата в 1981 году. В Аль-Бадрашине, мухафаза Гиза, можно найти мечеть, названную в честь семьи Исламбули, член которой Халед аль-Исламбули, убил Садата.

Есть также несколько мечетей с именами лидеров «Салафитского призыва», которые основали партию «Нур», в том числе шейха Мухаммада Хусейна Якуба и шейха Мухаммада Хасана в Гизе и мечеть Абу Исхака аль-Хувейни в Кафр-эш-Шейхе.

Краткий опрос случайных египтян выявил различные взгляды на переименование мечетей. Например, в отношении Банны один человек в социальных сетях усомнился в ценности замены ее имени, утверждая, что даже если убрать это имя, люди все равно будут знать, кто он.

Сторонники переименования заявляют, что мечети должны посвящаться только Аллаху, и никому другому, а Братья-мусульмане «эксплуатируют» мечети в своих политических целях и вводят в заблуждение египетское общество, якобы превращая египтян в экстремистов.

Критики решения считают, что переименование все равно носит политический характер и не направлено на деполитизацию мечетей. «Если бы это было правдой, министерство вакфов также переименовало бы все мечети, названные в честь политиков, в том числе мечети, названные в честь Гамаля Абделя Насера, Анвара Садата и других» - говорит анонимный критик.

Между тем проблема выходит просто за пределы политических предпочтений. По сути она касается одного из важнейших вопросов — кто имеет право контролировать вакфы?

Напомним, что вакф, если вкратце, это движимое или недвижимое имущество, переданное дееспособным мусульманином на благотворительные или религиозные цели.

Al-Monitor цитирует свой источник в «Салафитском призыве», который на условиях анонимности сообщил, что несмотря на противодействие Братьям-мусульманам, его организация считает, что переименование мечети противоречит шариату. Он говорит: «Для этого требуется разрешение первоначального владельца, который отдал здание мечети Министерству вакфов или любого из его наследников, уполномоченных изменять условия вакфа, включая название».

Министерство вакфов не соглашается с таким взглядом и выдвигает свои аргументы: «Когда кто-то жертвует здание, которое будет превращено в вакф для мусульман, этот вакф должен быть передан под надзор Министерству вакфов, которое имеет право вмешиваться в его управление, если обнаружит, что он управляется против интересов мусульман или египтян. Например, данная мечеть может использоваться для пропаганды террористических актов или может быть использована политически».

В общем налицо дальнейшая попытка государства взять под свой контроль Ислам, в том числе в тех сферах, в которые традиционно государство либо не вмешивалось, либо вмешивалось крайне редко.