Экономический удар из Ливана по режиму Башара аль-Асада

Сообщения СМИ подтверждают, что сирийский режим Башара аль-Асада испытывает тяжелый экономический удар из Ливана, который лишает его миллионов долларов США в месяц, что не может предотвратить даже «Хезболла».

«Центробанк Ливана начал с указаний США воздержаться от передачи финансовых переводов в Сирию в иностранной валюте, особенно в долларах США, что лишает сирийский режим 90 миллионов долларов в месяц, которые он получал через Ливан», - пишет газета «Заман аль-Васль».

Источники указали, что режим Асада получал денежные переводы в долларах США и передавал их владельцам в сирийских фунтах по цене 434 сирийских фунта за доллар, тогда как его реальная стоимость превышает 500 фунтов и снижается по требованию.

Это один из самых серьезных экономических ударов по сирийскому режиму, особенно если США принудят остальные государства региона поступить таким же образом; что приведет к большому дефициту иностранной валюты в казначействе Дамаска.

Напомним, что Палата представителей США в январе приняла закон, который требует, чтобы президент США Дональд Трамп наложил санкции на физических и юридических лиц, связанных с сирийским режимом, в нескольких областях, особенно в секторах энергетики и реконструкции, а также на центральный банк.