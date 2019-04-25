Полицейские забили до смерти отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау

Отец российского бойца ММА Магомеда Юнусилау скончался в больнице после избиения полицейскими.

Как сообщает telegram-канал Mash, инцидент произошел в подмосковном городе Орехово-Зуево. Оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов увидели на улице 46-летнего мужчину «кавказской национальности» - Сулли Юнусилау.

Отец чемпиона был мастером и занимался ремонтом квартир, а в тот день он вышел за продуктами в магазин.

Полицейские стали приставать к мужчине, шутить над его внешностью и пугать задержанием. Спрятаться от молодых людей Сулли попытался в ближайшей аптеке, однако его догнали и сильно избили. По словам фармацевта, ставшей свидетельницей инцидента, избиением продолжалось около минуты.

Окровавленного мужчину нашла его племянница. От полученных травм Сулли скончался в больнице 21 апреля. Виновники его смерти стали фигурантами уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий.

Как сообщили позже в МВД по Московской области, подозреваемые задержаны и отстранены от выполнения служебных обязанностей. Назначена служебная проверка.

При этом троица не сознается в злодеяния — по их версии, Сулли упал, а полицейские его поднимали. Хотя видео из аптеки доказывает, что это не так.

Тело погибшего Сулли уже переправили в Дагестан. Близкие чемпиона Магомеда Юнусилау объявили сбор средств для его семьи.