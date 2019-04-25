ООН эвакуирует сотни беженцев в Ливии

Агентство по делам беженцев Организации Объединенных Наций эвакуировало 325 беженцев из центра содержания под стражей на южной окраине Триполи на фоне эскалации насилия возле ливийской столицы.

В своем заявлении в среду УВКБ ООН заявило, что спасенные из центра Каср бин Гашир были доставлены в другой изолятор в Аз-Завии, на северо-западе Ливии, где для них «снизился риск быть застигнутыми» в ходе продолжающихся боев между силами Халифы Хафтара и войсками лояльными к признанному ООН правительству национального единства (ПНЕ).

По словам УВКБ ООН, этот шаг был вызван сообщениями во вторник о применении насилия в отношении задержанных мигрантов, которые протестовали против условий, в которых они содержались, причем 12 беженцев нуждались в лечении в больнице после нападения.

«Опасность для беженцев и мигрантов в Триполи никогда не была выше, чем в настоящее время», - сказал Мэтью Брук, заместитель главы миссии УВКБ ООН в Ливии.

По данным ООН, около 3000 беженцев и мигрантов остаются закрытыми в центрах содержания под стражей в Триполи и подвергаются риску из-за «ухудшающейся ситуации с безопасностью» вокруг столицы. Многие из задержанных бежали от войны и преследований в своих странах.