Взрыв в Идлибе: погибли 18 человек

В среду в результате мощного взрыва на удерживаемом повстанцами северо-западе Сирии погибли 18 человек, в том числе более десятка мирных жителей. Об этом заявили спасатели, ищущие людей под обломками.

В городе Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб, который сейчас контролируется группировкой Хайат Тахрир аш-Шам, обрушилось здание, в котором было не менее четырех этажей.

Строение напротив также частично обрушилось, в то время как окружающие здания оказались на грани разрушения.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека тринадцать мирных жителей были убиты взрывом.

По словам СОПЧ взрыв мог быть причинен автомобильной бомбой или транспортным средством со взрывчаткой.

Но свидетели и глава местного подразделения гражданской обороны Абдуль-Вахаб аль-Абду сказали, что они не знают, что вызвало взрыв.

Абу Аммар, отец двоих детей, рассказал, что он почувствовал «огромный» взрыв в своем доме в 50 метрах.

«Мы побежали к месту взрыва и увидели, как спасатели пытаются вытащить раненых», - сказал он.

Там были «люди, все еще живые под обломками, и много частей тела на земле».



Напомним, что Идлиб находится под административным контролем Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ), который отказался от своих связей с Аль-Каидой*.

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