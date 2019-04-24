Керченская резня: причина в джинсах, говорит Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что студент Владислав Росляков устроил массовый расстрел в колледже в Керчи из-за «унижения на основе разного имущественного положения». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на видео выступления Бастрыкина.

«Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке, его постоянно унижали на этой основе. И вот результат», — сказал Бастрыкин, выступая с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции.

Умиляет едва ли не до слез то понимание, с которым Бастрыкин находит объяснение массовому убийству. Ведь убийца оказывается сам был жертвой — его унижали из-за американских штанов и «довели». Отбросим тот факт, что в аннексированном Крыму настоящие американские джинсы это предмет карго-культа, способный довести до массовых расстрелов. Просто пример как данность — человека довели унижениями, и он не нашел никакого другого способа справиться с этим, кроме как убить 20 людей, включая педагогов, которым наверняка было безразлично, настоящие ли джинсы у Рослякова.

Но неужели Бастрыкин и компания не ждут результатов от систематического унижения мусульман (да и прочих граждан) — через обыски, задержания, пытки, систематическую исламофобию? Если такие страсти развернулись из-за американских штанов, то стоит ли удивляться, что невротированные массовые убийцы находятся к сожалению и в мусульманской среде?