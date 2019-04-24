Сын израильского премьера Нетаньяху пробил новое дно своими "историческими" твитами

Сын израильского премьер-министра Яир Нетаньяху, о котором мы уже бывало писали, решил, что его призвание — доказывать, что у сионистких элит нет понятия дна.

Все началось с того, что Яир Нетаньяху, сын недавно переизбранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, опубликовал твит из палестинской деревни Лифта, которая была этнически очищена от ее палестинских жителей боевиками Хаганы, Иргун и Лехи - сионистскими группами, которые широко признаны как террористические организации - между 1947 и 1948 годами. Лифта это одна из многих палестинских деревень, из которых было изгнано палестинское население.

Намеренно провокационный твит сопровождался «уроками истории» от Нетаньяху, которые в целом слово в слово повторяют все то же, что пишут сионистские тролли уже не первый год.

Например, Яир сообщил, что Палестины не существует, потому что в арабском языке нет буквы «П», и вообще это название, которое римляне дали Иудее в наказание за восстание евреев. Арабы же дескать должны жить в Аравии, кроме того у них и так более 20 государств.

Примечательно, что практически первым кто ответил Нетаньяху стал американский историк Закари Фостер, еврей по национальности, исследующий вопрос «изобретения Палестины». Он аргументированно опроверг утверждение Нетаньяху. То ли из-за очевидного расизма твита, то ли из-за комментариев Фостера, Нетаньяху удалил первичный твит и затем запостил серию новых.

Впрочем, новые твиты умнее не стали. Нетаньяху опять решил преподать урок истории, при этом огромный период более чем в 1000 лет он просто пропустил — как будто ничего не было, одна пустыня, как описал Марк Твен, на чье описание Палестины любят ссылаться сионисты. Разбирать все его твиты и ответы на них людей, которые действительно обладают знания по истории, мы здесь не будем.

Отметим только, что расистская анти-палестинская пропаганда, из-за которой Нетаньяху попал снова на страницы всемирных изданий, это совершенно обыденное и банальное явление в израильских и сионистских кругах. Единственно, что достойно новости это тот факт, что элиты (а предположим, что убогий сынок коррумпированного израильского премьера, это тоже член израильской элиты) в интеллектуальном смысле остаются на уровне интернет-троллей.

«Палестины нет, потому что в арабском языке нет «П»» - это хорошая иллюстрация интеллектуального сионизма. Ведь если в иврите нет J, то ведь и Jews (евреев) тоже нет, правда?