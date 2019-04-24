Боевики Хафтара напали на мигрантов в Ливии

Международно признанное правительство национального единства Ливии обвинило силы, лояльные командиру Халифе Хафтару, в убийстве нелегальных мигрантов.

Спикер военной операции ПНЕ «Буркан аль-Гадаб» («Вулкан ярости») сообщил агентству «Анадолу», что боевики Хафтара атаковали центр для нелегальных мигрантов в районе Каср бин Гашир к югу от Триполи.

Сообщается, что шесть мигрантов были убиты и 11 ранены. Так как у них не было при себе документов их происхождение пока что остается неизвестным.

Нападение произошло за пределами региона, контролируемого ПНЕ, и ПНЕ представит отчет об инциденте соответствующим сторонам.

Факт нападения подтвердила активистка и журналистка Салли Хайден, которая давно освещает ситуацию с мигрантами в Ливии и к которой стали поступать обращение о помощи из лагеря, подвергшемуся нападению боевиков Хафтара, и фотографии жертв.

В чем причина такой агрессии боевиков ЛНА к мигрантам, которые не участвуют никоим образом в гражданской войне, пока не известно.