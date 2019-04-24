В Египте «одобрили» продление президентского срока для Сиси

В Египте прошел референдум о внесении поправок в конституцию, которые позволяют нынешнему президенту оставаться у власти вплоть до 2030 года. По словам избирательной комиссии Египта подавляющее большинство граждан проголосовали за поправки.

«Эти [изменения] вступают в силу теперь как ваша конституция», - заявил председатель комиссии Ляшин Ибрагим на пресс-конференции во вторник в столице страны Каире, транслируемой по государственному телевидению.

Он сказал, что более 23,4 миллиона избирателей одобрили изменения в общенациональном референдуме.

Явка избирателей во время трехдневного голосования составила 44,33 процента, и 88,83 процента участников проголосовали "за" за поправки, а 11,17 процента проголосовали "нет", добавил он.

Поправки, которые были одобрены парламентом Египта на прошлой неделе, позволят продлить нынешний срок полномочий Абдуль-Фаттаха ас-Сиси с четырех до шести лет и позволят ему вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок в 2024 году.

Кроме того эти поправки укрепят роль военных и расширят полномочия президента по назначению судей.

Общенациональный референдум проводился в течение трех дней, с субботы по понедельник, чтобы обеспечить как можно большую явку избирателей.

Из 61 миллиона избирателей проголосовали почти 27 миллионов.

В своих первых публичных комментариях по поводу поправок Сиси поблагодарил египетский народ за голосование, добавив, что это событие будет запечатлено в истории страны.

Разумеется, за принятие поправок агитировала вся машина проправительственной пропаганды — многочисленные СМИ, бизнесмены и законодатели настаивали на голосовании «да» и высокой явке избирателей, предлагая различные стимулы, в то время как власти угрожали оштрафовать любого, кто бойкотирует трехдневное голосование.

Оппозиционные партии призвали голосовать «нет», но у них слишком мало влияния в парламенте, который заполнен сторонниками Сиси, и который в подавляющем большинстве одобрил поправки.

В местных средствах массовой информации также преобладают проправительственные комментаторы, и власти уже заблокировали сотни веб-сайтов, многие из которых управляются независимыми СМИ и правозащитными группами.

Две международные правозащитные группы - Human Rights Watch и Международная комиссия юристов - призвали правительство Египта отозвать поправки, заявив, что они направили страну на путь к более авторитарному правлению.

Правозащитные организации также подвергли критике условия, связанные с ускоренным голосованием, в том числе подавление тех, кто выступает против радикальных изменений. Избирателям было дано всего несколько дней, чтобы переварить и осмыслить изменения на 20 (!) статей.

Хассан Нафаа, профессор политологии в Каирском университете, говорит, что результаты были ожидаемы.

«От правящего режима будут опасные последствия, поскольку мы увидим больше репрессий и ограничительной политики», - сказал он агентству Associated Press.

Референдум был широко расценен как еще один шаг к восстановлению авторитарного правления, спустя восемь лет после восстания, которое свергло авторитарного президента Хосни Мубарака.