Катар открыл в Газе центр протезирования и реабилитации

В понедельник Катар открыл первую протезную больницу и реабилитационный центр для инвалидов в секторе Газа, преодолев препятствия, которые задержали столь необходимый проект в осажденном палестинском анклаве.

Рафат Любад, местный директор больницы, сказал, что в настоящее время эти объекты более важны, чем когда-либо, поскольку более 130 палестинцев в течение прошлого года подверглись ампутации после того, как их подстрелил израильские солдаты во время акций протеста вдоль забора по периметру Газы и Израиля.

Палестинское движение протеста требовало положить конец разрушительной 12-летней блокаде, которая подтолкнула медицинскую систему сектора Газа к критической точке.

Больница «Хамад», названная в честь бывшего эмира Катара, имеет 100 коек и предлагает услуги людям, потерявшим конечности из-за конфликта или несчастных случаев. Дети с нарушениями слуха или двигательными нарушениями могут проходить лечение в современном учреждении площадью 12 000 квадратных метров.

Катар предложил построить больницу еще в 2012 году, когда тогдашний эмир Хамад бин Халифа Аль Тани стал первым главой какого-либо государства, посетившим Газу, с тех пор как ХАМАС захватил контроль над территорией в 2007 году у Палестинской администрации (ПА).

Шейх Хамад обещал выделить более 400 миллионов долларов на инфраструктуру, жилье и проекты помощи, включая больницу.

Но нехватка квалифицированного персонала и финансирования не позволяли органам здравоохранения ХАМАС эксплуатировать центр после завершения строительства.

В конечном итоге Катарский фонд развития взял на себя операционные расходы - чиновники ХАМАС не сообщают на сколько - и обучил 150 медицинских работников в стране и за рубежом для управления больницей, что позволило открыть ее.

«Эта больница была построена под полным надзором [Катара] ... и в соответствии с международными стандартами, чтобы стать крупнейшим медицинским учреждением для реабилитации и протезирования конечностей», - сказал Халифа бин Джассим аль-Кувари, генеральный директор Катарского фонда.

На этапе обучения катарские врачи профинансировали и провели 147 операций по кохлеарной имплантации для людей с нарушениями слуха. Любад сказал, что каждое устройство стоит от 40 000 до 50 000 долларов.

Еще одну передовую больницу в Газе построила Турция, но как сообщает Al-Jazeera, с тех пор она вышла из строя из-за нехватки финансовых средств и персонала.

Напомним, что Катар является политическим покровителем ХАМАС, который классифицируется как террористическая группа в США и ЕС.

Хотя Доха не платит ХАМАС напрямую, ее поддержка с 2012 года на общую сумму 755 млн. долларов была жизненно важна и обеспечила нищее правительство Газы средствами для гражданских и инфраструктурных проектов.