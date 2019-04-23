Европоцентризм на примере Нотр-Дам и Шри-Ланки

Трагедия в Шри-Ланке уже активно используется исламофобами всех мастей, чтобы исходить желчью в отношении мусульман, заодно затягивая песню о войне против христианства. Интересно, что с той же целью используется и пожар в Нотр-Дам, несмотря на то, что этот пожар стал результатом короткого замыкания, и никто из людей не пострадал.

Тем не менее, вот интересный факт — внимание мировой общественности было в 7 раз сильнее приковано к пожару в Нотр-Дам, чем к массовому убийству христиан в Шри-Ланке. Об этом свидетельствует статистика поисковика Google — запросов о пожаре в момент самого инцидента было в семь раз больше, чем о взрывах на Шри-Ланке.

Согласно данным, полученным из Google Trends, результаты поиска по обоим случаям с тех пор выравнялись на плато, но сравнение между этими двумя историями показывает, что во всем мире поисковый интерес был как минимум в семь раз выше по ключевому слову «Нотр-Дам» по сравнению со «Шри-Ланка».

Как сообщает Google Trends, в течение 24 часов после обоих инцидентов пожар в Нотр-Дам вызвал в пять-девять раз больший интерес к поиску, чем в Шри-Ланке.

Казалось бы, о чем должен думать западных «христианский» мир в первую очередь — о жизнях людей, единоверцев, которые важнее здания из камней, не так ли? Однако при том, что никто не пострадал при пожаре 15 апреля, анализ данных показал, что лишь в трех соседних странах — Индии, Индонезии и ОАЭ — поиск по Шри-Ланке превзошел поиск по Парижу.

Некоторые страны, в частности Франция (ну это понятно), а также Италия и страны Латинской Америки показали на 90% большее количество поиска «Нотр-Дам» по сравнению с «Шри-Ланкой».

Аналитики не видят в этом особой загадки и говорят, что безусловно Нотр-Дам «ближе к телу» западной аудитории, тогда как Шри-Ланка «ближе к телу» индийцам и индонезийцам, даже если они не христиане. Точно также, когда недавно потерпел крушение самолет эфиопских авиалиний, Google Trends сообщил, что люди в Америке в основном искали американских жертв катастрофы.

Иными словами, даже в вопросах «христианофобии» существует четкий европоцентризм — убийство сотен коричневых христиан из южной Азии в западном мире вызывает куда меньший ажиотаж, чем случайный пожар в знаковой церкви Европы.