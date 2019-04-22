Таджикские и киргизские мигранты подрались в Екатеринбурге

Очередная печальная новость из хроник "межнациональной дружбы" пришла из столицы Урала.

В Сети появилось видео с записью массовой драки киргизских и таджикских мигрантов, которая произошла в автопарке Екатеринбурга в ночь с 19 на 20 апреля. Видео опубликовано на странице «RU_CHP: Первый по происшествиям» в соцсети «ВКонтакте».

Мигранты собрались в районе улицы Маневровой на автобусной стоянке одной из екатеринбургских компаний-перевозчиков, сообщает сайт «Вести.Ру». По предварительной информации, участниками конфликта были граждане Киргизии и Таджикистана. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, на месте насчитывалось около двух десятков человек.

Автор ролика Керемет Мокулова сообщила, что сотрудники службы безопасности проигнорировали происходящее и не вызвали полицию. Причины конфликта остались неизвестными.

Разборки мигрантов, по преимуществу ночные, не всегда становятся предметом расследования, если не приводят к гибели участников конфликта. В ночь на 17 февраля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка узбекистанцев, в результате которой погибли два человека. Конфликт произошел из-за того, что один из его участников оскорбил брата другого.

В феврале в интернете появилось трехминутное видео самосуда уроженцев Таджикистана над молодым гражданином Узбекистана за некие издевательства над таджикской девушкой и оскорбление таджиков.