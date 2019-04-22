Жители Панкисского ущелья сопротивляются строительству ГЭС



В Панкисском ущелье на севере Грузии, населенном преимущественно чеченцами-кистинцами, произошли столкновения местных жителей с грузинской полицией. Камнем преткновения стал острый вопрос строительства гидроэлектростанции Хадори-3.

Местные жители давно протестуют против строительства ГЭС, которая по мнению экологов может нанести непоправимый ущерб экологии ущелья и изменить привычный уклад жизни людей. Еще 16 апреля власти пообещали не начинать строительство ГЭС и продолжить переговоры с местным населением. Однако, 21 апреля внезапно появилась техника и приступила к работе.

Местные жители сожгли один трактор. Ситуация обострилась после ввода дополнительных сил полицейского спецназа.

Утром 21 апреля при появлении новых подразделений МВД Грузии протестующие местные жители начали забрасывать силовиков камнями. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и открыл огонь резиновыми пулями. Среди полицейских и участников акции есть пострадавшие. Сотрудников МВД доставили в больницу, а жителям Панкисского ущелья оказывают помощь на месте.

Всего пострадало 27 человек, сообщило МВД под вечер того же дня. Из них 12 местных жителей и 15 представителей отрядов спецназначения. Позднее Служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что пострадало около 50 человек.

К месту противостояния прибыл вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он призвал митингующих начать переговоры. «Сейчас мы должны сесть [за стол переговоров] и в случае, если у вас есть какие-либо аргументы, начать переговоры. Никто ни в коем случае не допустит нарушения прав граждан Грузии, в том числе и ваших, и людей в форме [полицейских]», – приводит его слова ТАСС.

Лидеры чеченцев Панкиси призвали полицейский спецназ покинуть территорию Панкисского ущелья. По последним данным, это обращение поддержали сразу несколько крупных правозащитных организаций Грузии, включая «Кавказский дом», Ассоциацию молодых юристов Грузии и Центр изучения и мониторинга прав человека.

«Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, у которой явно имеется конфликт между деловыми и государственными интересами, в первые же дни своего назначения создала кризис в Панкисском ущелье, должна немедленно подать в отставку», – говорится в заявлении, которое поддержали «Центр изучения и мониторинга прав человека» (EMC), «Ассоциация молодых юристов», «Зеленая альтернатива» и «Кавказский дом».

На данный момент известно, что спецназ МВД будет выведен, Гахария продолжает встречи с населением, и обстановка постепенно стабилизируется. Для сохранения правопорядка останутся усиленные наряды полиции.