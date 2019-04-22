Шри-Ланка: кто устроил кровавые теракты?

Вчера мир был потрясен серией кровавых терактов в Шри-Ланке — стране, которая хоть и была погружена в пучину насилия во время долгого конфликта между правительством и тамильскими сепаратистами, все же почти успела привыкнуть к мирной жизни.

Взрывы прозвучали в католических храмах, в день, когда католики отмечают Пасху, и в отелях, где бывает много иностранцев. Большинство из почти 300 погибших и 500 раненых это местные шри-ланкийцы, но есть и десятки убитых иностранцев. Среди погибших есть и граждане Турции, Пакистана и ОАЭ.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракты, но мир обсуждает несколько версий, из которых самая главная это «исламский след». На это указывает характерный почерк (например, использование смертников), ведь похожие взрывы в христианских храмах Индонезии, Нигерии, Египта и Пакистана уже устраивали радикальные «исламистские» группировки.

Судя по всему на данный момент это и есть основная версия. Во всяком случае, об этом прямо заявил Раджит Сенаратне, министр здравоохранения и спикер правительства. По его словам, за терактом стояла местная малочисленная группа, известная как National Thowheed Jamath (Национальный джамаат таухида). Он также добавил, что за терактами стоит «международная сеть».

Вот здесь начинаются странности. Что мы знаем про National Thowheed Jamath (NTJ)?

В 2004 году в индийском штате Тамил-Наду была организована группа Tamil Nadu Thowheed Jamath (TNTJ). Группа поставила себе целями проповедь Ислама и социальную деятельность. Джамаат отличает принципиальная аполитичность, хотя иногда они организовывали демонстрации, которые можно назвать политическими, включая требования восстановить Бабри Масджит и закрыть алкогольные магазины в мусульманских районах. Тем не менее, все демонстрации всегда отличались мирным характером, их лидер Джайнульабидин подчеркивает всегда, что даже дорожное движение не должно пострадать от демонстрантов.

Социальная активность включает в себя кампании по сдаче донорской крови — уже десять лет подряд TNTJ сдает самые большие объемы крови, за что получила правительственную награду. Они также помогали бороться с последствиями цунами и наводнений, собирали помощь для пострадавших, распространяли знания о профилактике и в целом серьезно заняты вопросами здравоохранения. В их структуре есть также сиротские дома и дома для престарелых.

Хотя группа основана в Индии, у нее есть несколько международных филиалов, в основном там, где проживает тамильская мусульманская община — в США, Британии, Франции, Австралии, Катаре, ОАЭ, других странах, и конечно же, в Шри-Ланке, значительная часть населения которой это тамилы. Так вот, National Thowheed Jamath, который сейчас считают ответственным за вчерашние теракты, это национальный филиал того самого TNTJ.

До сих пор группа не была замечена в каких-либо акциях насилия в Шри-Ланке, хотя ее связывают с актами вандализма в отношении буддистских статуй, и отмечают, что ее члены «симпатизировали ИГИЛ*».

Почти сразу же после терактов появились сообщения о том, что некая «дружественная страна» предупредила о том, что NTJ готовит взрывы в христианских храмах. Но эти сообщения изначально были опровергнуты, а сейчас же они снова вернулись. Отметим, что правительство Шри-Ланки сейчас на грани отставки именно из-за того, что оно не отреагировало на эти предупреждения. Все начало своего выступления Сенаратне посвятил оправданиям своего правительства. Он извинился от имени правительства и признал ошибку.

Новость о том, что NTJ стоит за терактами уже перепечатывают крупнейшие издания мира. Между тем, сама NTJ не только не взяла на себя ответственность за теракт, но на ее странице в Facebook опубликовано осуждение терактов. Более того, группа собирает донорскую кровь для раненых.

Многие наблюдатели считают также весьма странным сам факт исламистского теракта против христиан в стране, где и христиане и мусульмане составляют меньшинства, которые к тому же неоднократно подвергались нападкам со стороны фанатиков из буддистского большинства. В этой связи были и другие теории, согласно которым террористы были буддистами или индуистами. Впрочем, ни у одной из подобных теорий доказательство нет, так что NTJ остается главной обвиняемой.

Крайне интересным является вопрос, что за «дружественная страна» предупредила о терактах? Индийская пресса прямо пишет, что это была Индия, тем более, что в качестве одной из возможных целей называлось индийское посольство в Коломбо. Для Индии Шри-Ланка это одно из полей «Большой игры» с Китаем. Шри-Ланка стала символом китайской «дипломатии долгов», но в целом борьба за влияние над островным государством еще далека от окончательной победы какой-либо одной стороны.

Комментаторы в южно-азиатских мусульманских соцсетях почти единодушно указывают на причастность Индии к терактам. Они указывают на не столь уже недавнюю историю, когда Индия вмешивалась в гражданскую войну в Шри-Ланке, в том числе поддерживала какое-то время тамильских террористов.

Причастность Индии к «исламистскому террору» - когда насилие индуистских групп списывали на исламистов, или когда индийские спецслужбы сами организовывали террористические группы — также достаточно давно обсуждается в регионе.

Разумеется, нельзя ничего сказать однозначно. Информации пока что крайне мало, она противоречива и создает поводы для любых спекуляций.

Напоследок, в любом случае нельзя не заметить, что кем бы не были настоящие организаторы и исполнители терактов в Шри-Ланке, это никак не отменяет огромной проблемы — люди, которые считают такие теракты актами исламского джихада и восхваляют их как угодное Всевышнему Аллаху дело, существуют. Эти отморозки находят оправдание массовому убийству мирных христиан, и даже более того, считают неверующими (кафирами) всех мусульман, осуждающих такие акты терроризма, чем подтверждают свое звание хариджитов.

В конечном итоге, надо понимать, что эти люди, намеренно или нет, работают в одной связке с теми, кто стремится превратить жизнь для мусульман в один большой «лагерь перевоспитания, а значит являются такими же врагами Ислама и мусульман.

*-запрещены в РФ