Палестину закрыли на время еврейских праздников, чтобы не мешала

Израильские оккупационные силы объявили о том, что Западный берег и сектор Газа будут закрыты на девять дней в связи с празднованием иудейской Пасхи (Песах). Это является стандартной практикой израильских оккупантов во время праздников и объясняется обычно мерами по предотвращению терактов, а также необходимостью дать отдых сотрудникам пограничных переходов.

Закрытие началось в ночь с четверга на пятницу, начиная с 12:00 и продлится до 12:00 в субботу, 27 апреля.

Это закрытие затронет десятки тысяч палестинцев, которые легально работают в Израиле каждый день, в основном в сферах строительства и услуг.

Справедливости ради, в заявлении армии говорится, что будут сделаны исключения для гуманитарных и других экстренных случаев, но для этого потребуется оккупационной администрации.

На самих израильтян этот запрет не распространяется, они по-прежнему могут перемещаться как хотят между Западным берегом и Израилем.



В общем, если кто-то забыл о том, что Израиль это общество классического апартеида — вот вам повод вспомнить.