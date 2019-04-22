Древняя палестинская мечеть превращена в бар

Средневековая палестинская мечеть в израильском северном районе Цфат была превращена в бар, сообщил на прошлой неделе «Аль-Кудс аль-Араби».

С 1948 года здание мечети Аль-Ахмар служило разным целям - сначала как еврейская школа, затем как центр избирательной кампании, потом магазин одежды, а теперь здесь находятся бар и зал для проведения мероприятий.

Хайр Табари, секретарь Исламского фонда Цфата и Тверии, годами пытается спасти мечеть.

Он попросил вернуть мечеть в дар и ожидает решения из Назаретского суда.

Мечеть, название которой изменилось с Масджид аль-Ахмар на Хан аль-Ахмар, была превращена в бар и свадебный зал фирмой, связанной с израильским муниципалитетом Цфата, сообщает «Аль-Кудс аль-Араби».

«У меня закружилась голова, когда я заметил вандализм внутри мечети, что видно по остаткам стихов Корана, которые были сняты с кафедры и заменены Десятью заповедями на иврите», - говорит Табари.

Мечеть, построенная в 1276 году, имеет большое историческое и архитектурное значение, считает историк доктор Мустафа Аббаси.

«Мечеть Аль-Ахмар получила свое название от красных камней. Сегодня она используется по-разному, но не в качестве места для молитвы мусульман», - сказал уроженец Цфата.

У других исторических мечетей в Цфате похожие истории. Греческая мечеть, построенная в 1319 году, была преобразована в художественную галерею, в которой запрещено молиться

Тысячи палестинцев, включая семью президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, были изгнаны Цфата в 1948 году, когда еврейские военизированные формирования взяли район под свой контроль. С тех пор здесь нет значительного арабского населения.

«Однажды я бывал в Цфате», - сказал президент Аббас израильским СМИ. «Но я хочу увидеть Цфат. Это мое право увидеть его, но не жить там».