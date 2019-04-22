Россия арендует сирийский порт Тартус на 49 лет

Российская поддержка режима Башара Асада никогда не представляла из себя акт чистого альтруизма, являюсь по сути колониальной войной, имеющей приз в виде сирийских активов. На выходных мы получили тому лишнее подтверждение.

Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов после встречи с сирийским диктатором Башаром Асадом.

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — сказал Борисов.

Он отметил, что этот шаг увеличит товарооборот между Россией и Сирией. «Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», — заявил Борисов.

Напомним, что порт в Тартусе является одним из двух основных портов Сирии на Средиземном море. Еще в 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) советского военно-морского флота. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении в ПМТО российского флота в Тартусе.