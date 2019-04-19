В Ингушетии люди в масках задержали главу Совета тейпов ингушского народа

В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, сообщает «Медиазона».

Близкие Ужахова рассказывают, что сегодня около шести утра к его дому в сельском поселении «Барсуки» на двух машинах с кабардино-балкарскими номерами приехали несколько вооруженных людей. Они сообщили, что их интересует Малсаг Ужахов, дождались во дворе дома, пока он оденется и возьмет документы, и посадили его в автомобиль УАЗ «Патриот» без опознавательных знаков.

На вопрос сына, Руслана Ужахова, куда повезут его отца, силовики ответили: «В комитет». Руслан Ужахов уточнил, что сотрудники не сказали, из какого они ведомства, и не показали никаких документов. Адвокат Ужахова Джабраил Куриев предположил, что его подзащитного могли отвезти в Следственный комитет в Нальчике.

Куриев уточнил, что ранее Ужахова уже три раза вызывали на допрос в СК в качестве свидетеля по уголовному делу о столкновении с силовиками. Кроме того, ранее Ужахов уже был оштрафован за участие в митинге 26-27 марта на 150 тыс. рублей.