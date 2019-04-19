В России стали меньше осуждать за экстремизм, но радоваться рано

В 2018 году в России уменьшилось количество осужденных по экстремистским статьям, зато увеличилось число обвинительных приговоров за призывы к терроризму.

Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.

В 2018 году по ст.282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") понесли наказание 518 человек. В 2017 году — 571 человек. Этот показатель снизился на 9,3 процента. При этом в 2016 году число осужденных по ст.282 УК РФ было ниже двух последующих лет — 502 человека понесли наказание.

Снизилось и число осужденных по ст.280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). В 2018 году — 159 человек. В 2017-ом этот показатель был незначительно выше — 170 человек. При этом, как и в случае со ст.282 УК РФ, в 2016 году число осужденных было ниже последующих двух лет — 143 человека.

Вместе с тем Павел Чиков отметил рост обвинительных приговоров по ст.205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Здесь, исходя из данных судебной статистики, количество осужденных только увеличивалось: 55 человек в 2016-ом, 96 человек в 2017-ом и 102 человека в 2018 году.

"205.2 новая 282, как я и многократно утверждал", — прокомментировал руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Напомним, что к конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ. Согласно поправкам, при совершении преступления по первой части этой статьи впервые, физическое лицо несет наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, обязательных работ до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. Юридическим лицам же грозит штраф в от 250 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении статьи за один год наступает уголовная ответственность.