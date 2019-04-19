Окасио-Кортес обсуждает прекращение американской помощи Израилю

Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортез заявила, что сокращение помощи Израилю - один из способов, которым Вашингтон может сигнализировать о своем беспокойстве по поводу растущего авторитаризма в Израиле.

В воскресенье демократка заявила, что рассматривает переизбрание премьер-министра Биньямина Нетаньяху как часть "подъема авторитаризма во всем мире".

Окасио-Кортес, описывая Нетаньяху как «фигуру, похожую на Трампа», сказала, что сокращение военной и экономической помощи Израилю «на столе».

Она связала переизбрание Нетаньяху с более широкой тенденцией авторитаризма во всем мире.

«Я думаю, что мы на самом деле видим рост авторитаризма во всем мире. Я думаю, что Нетаньяху - фигура, похожая на Трампа».

Окасио-Кортес также ответила утвердительно, когда ее спросили, окажут ли предвыборные заявления израильского премьер-министра по поводу аннексии частей Западного берега какое-либо влияние на политику США в отношении Израиля.

«Я думаю, что это часть разговоров, которые мы ведем на нашем собрании», - сказала Окасио-Кортес, добавив, что было «много способов подойти к этому вопросу».

Окасио-Кортес также заявила о своей поддержке законопроекта, представленного в ноябре 2017 года представителем Демократической партии в Миннесоте Бетти Макколум, который запрещает использование американской военной и финансовой помощи Израилю для задержания палестинских детей на Западном берегу.

Законопроект Макколлум «потребует от государственного секретаря удостоверяться, что фонды Соединенных Штатов не поддерживают военное содержание под стражей, допросы, надругательства или жестокое обращение с палестинскими детьми».

Во время своей основной кампании в прошлом году 29-летняя прогрессивная демократка заявила о грубых нарушениях израильской армии на границе с сектором Газа как о «резне», повторив, что «демократы больше не могут об этом молчать».

Заявления Окасио-Кортес уже вызвало раскол в еврейских группах США. Некоторые благодарят ее за «нюансированное» заявление и поддерживают ее, другие утверждают, что они не имеет права выступать о таких вещах без консультации с линией партии.

Как-бы то ни было демократическая левая линия, которую представляют Берни Сандерс, Окасио-Кортес и другие демократические социалисты, имеет шансы прийти на смену нынешней администрации США, а это значит, что отношения США и Израиля могут существенно измениться уже в ближайшие годы.