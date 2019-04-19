Турция ищет варианты разрешения кризиса с США

Официальная Анкара готовит несколько вариантов предотвращения санкций со стороны США в связи с соглашением о покупке российской зенитной ракетной системы С-400, которое, по мнению экспертов, уже привело к беспрецедентному кризису между двумя союзниками по НАТО. Об этом на страницах Middle East Eye со ссылкой на источники, близкие у турецкому правительству, сообщает журналист Рагып Сойлу, бывший автор про-правительственной Sabah.

Ранее на этой неделе Анкара направила в Вашингтон двух министров и высокопоставленного помощника президента для последней попытки защитить экономику Турции и ее оборонную промышленность от рецессии из-за растущей угрозы санкций.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что Вашингтон заявил Анкаре, что она может столкнуться с возмездием за покупку С-400 в соответствии с законом о санкциях, известным как Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который поддерживается двухпартийной группой сенаторов и официальными лицами США.

Пентагон неоднократно заявлял журналистам, что наличие С-400 в воздушном пространстве Турции поставит под угрозу истребители F-35 нового поколения — которые Турция в настоящее время ожидает от США — из-за возможной передачи данных в Москву через свой радар.

Турция является партнером программы F-35 и уже внесла в программу более 1,2 млрд долларов.

Четыре самолета F-35, принадлежащие Анкаре, находятся в США в учебных целях, в то время как законодательство Конгресса запрещает их физический перевод в Турцию до тех пор, пока не будет найдено решение кризиса.

Один источник, близкий к турецкому правительству, который хотел остаться анонимным, сообщил Middle East Eye, что лица, принимающие решения в Анкаре, обдумывают несколько сценариев, чтобы попытаться положить конец кризису.

«Один из вариантов - получить систему C-400 этим летом и никогда не распаковывать и не активировать ее», - сказал источник.

«Это может привести к санкциям CAATSA против оборонной промышленности Турции, но может спасти поставки F-35».

В настоящее время неясно, когда Турция донесет новое предложение в Вашингтон, и сделает ли она это вообще.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что соглашение S-400 на 2,5 млрд долларов было «завершенной сделкой» и что Анкара не отступит от получения ракет. Вопрос С-400 превратился в своеобразный символ независимости Турции от США, из-за чего любая уступка Вашингтону грозит ударом по имиджу.

Тем не менее, источники сообщают, что Турция в настоящее время открыта для поиска решения, которое было бы взаимоприемлемым для всех вовлеченных сторон без нарушения национального суверенитета Турции.

Окан Мудеррисоглу, представитель Анкары в правительственной газете Sabah, заявил Middle East Eye, что еще одним выходом из кризиса может быть отправка С-400 в Азербайджан или Катар на ответственное хранение.

«Никто не должен ожидать, что такая суверенная нация как Турция откажется от такого рода оружейной сделки. Тем не менее, чтобы спасти отношения с США, есть соображения, чтобы найти промежуточный путь, такой как размещение их в третьих странах до тех пор, пока не будет достигнуто техническое решение», - сказал он.

Между тем высшие официальные лица Турции, в том числе министр обороны Хулуси Акар и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, продолжают обсуждать этот вопрос в Вашингтоне.

Акар сказал, что С-400 могут быть развернуты на западе Турции, в частности в Стамбуле и Анкаре, а F-35 могут действовать вдоль сирийской границы.

«Вы все равно не сможете развернуть С-400 на южной границе, потому что радары НАТО там уже есть», - заявил анонимный турецкий чиновник MEE, на условиях анонимности.

Калын также продолжал настаивать на создании совместного технического комитета под эгидой НАТО, чтобы выяснить, как совместить S-400 и F-35. Пентагон неоднократно отказывался создавать такой комитет.

Во вторник президент США Дональд Трамп предоставил редкую аудиенцию Берату Албайраку, министру финансов Турции и зятю Эрдогана, вместе со своим зятем Джаредом Кушнером.

Пока что Белый дом был необычно молчалив о встрече, однако Албайрак сказал, что Трамп положительно относится к случаю Турции по соглашению С-400.

Калын также сказал журналистам, что Трамп должен сделать исключение для Турции по соображениям национальной безопасности.

«Турция подписала соглашение по С-400 задолго до ратификации CAATSA», - сказал он.

Тем не менее, несколько источников в Анкаре и Вашингтоне сообщили MEE, что Конгресс стремится пойти против Турции, даже если Трамп допустит исключение.

«Большинство сенаторов США дали понять всем, что они готовы даже разработать отдельный закон только для того, чтобы наказать Турцию за российскую сделку», - сказал турецкий чиновник.

Однако некоторые эксперты считают, что правительство США и Конгресс могут быть открыты для обсуждения предложений Турции по урегулированию кризиса.

Бывший посол США в Турции Мэтью Брайза заявил, что, хотя некоторые сенаторы, такие как Боб Менендес, могут выступать против защиты Турции от санкций, большинство вполне может согласиться на сделку, предложенную Анкарой.

«Если бы Турция сделала то [о чем сообщают источники в правительств], то Пентагон и президент Трамп почувствовали бы себя достаточно сильными, чтобы сказать: «Извините, Турция здесь чуть хватила лишку».

«Это политическое решение. В таком случае политический импульс не будет достаточно сильным, чтобы санкционировать Турцию в рамках CAATSA», - сказал он.

Как отнесется Россия к тому, чтобы держать С-400 нераспакованным, неизвестно. Несколько источников говорят, что последний визит Эрдогана в Москву в начале этого месяца был «необычно холодным».

Мудеррисоглу из Sabah считает, что с Россией все будет в порядке, если перевести С-400 в третью страну.

«После того, как Турция приобрела продукт, он полностью принадлежит Анкаре. Россия не может вмешаться, если Турция не захочет его распаковывать. Потому что они также видят проблему, которую С-400 создали для Турции», - сказал он.

Надо сказать, что оба вариант (передать третьей стороне или не распаковывать вообще) не вызывают восторга ни у кого в Турции. Критики спрашивают: на что тогда ушли немалые деньги? Вариант с размещением ракет на западе Турции тоже вызывает возмущение - весь кризис с США оправдывается тем, что Турция нуждается в защите своего всего воздушного пространства, особенно на востоке, который ближе всего к горячим точкам. Тем не менее, очевидно, что легких и популярных решений у Анкары не осталось, так что здесь речь может идти только о минимизации ущерба.