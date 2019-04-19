Катарские переговоры талибов с правительством Гани отложены

Критические мирные переговоры в Катаре между талибами и кабульской администрацией были отложены после разногласий по поводу того, кто же все таки должен на них присутствовать.

Султан Баракат, директор Катарского центра по конфликтным и гуманитарным исследованиям, организации, спонсирующей переговоры, сообщил об отсрочке, заявив, что «это, к сожалению, необходимо для дальнейшего достижения консенсуса относительно того, кто должен участвовать в конференции».

Переговоры, запланированные в пятницу между кабульским правительством и представителями талибов, считались важным первым шагом на пути к достижению согласованного прекращения войны в Афганистане и возможного вывода американских войск.

В четверг Катар огласил список из 243 человек. Этот список отличается от списка президента Афганистана Ашрафа Гани из 250 человек, в который вошли около 50 женщин.

Талибы не сразу прокомментировали список, но их спикер Забихулла Муджахид в среду поставил под сомнение размер правительственной делегации, заявив, что это «не нормально» и что у них «нет планов» встречаться с таким большим количеством людей.

Напомним, что усилия, направленные на прекращение войны в Афганистане, набирают обороты с момента назначения в сентябре американского посланника Залмая Халилзада, который провел несколько раундов переговоров с талибами.

Халилзад сказал, что «разочарован внутриафганской инициативой Катара, которая была отложена».

«Мы поддерживаем связь со всеми сторонами и призываем всех оставаться приверженными диалогу», - написал Халилзад в Twitter. «Я призываю все стороны воспользоваться моментом и вернуть все на круги своя, согласившись на список участников, который представляет всех афганцев».

Ранее талибы отказывались вести прямые переговоры с правительством Гани, называя их марионетками США.

Однако после давления со стороны Халилзада и правительства Катара, где у талибов есть политический офис, они согласились на внутриафганский диалог с участием членов правительства — с оговоркой, что не признают правительство Гани кем-то, кроме частных лиц.