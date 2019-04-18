Зачем ингушу убивать украинцев?

Вчера состоялся брифинг Службы Безопасности Украины (СБУ), на котором ее руководитель Василий Грицак обнародовал информацию о российской диверсионно-разведовательной группе (ДРГ), нейтрализованной на территории этой страны. По его словам, в задачу ДРГ, состоящей из кадровых сотрудников Главного разведовательного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), входила подготовка и осуществление убийства украинских разведчиков, включая сбор информации, слежку и т.п.

На одном из представленных видео запечатлен допрос участник ДРГ, рассказывающего о поставленных ему задачах и подготовке к их осуществлению. Которое, к слову, закончилось случайным самоподрывом другого ее участника - Алексея Комарычева (сейчас находящегося в украинской больнице), после чего ДРГ и была нейтрализована.

Но нашему СМИ в этой истории интересна прежде всего личность героя этого видео. Тимур Дзортов оказался ни много, ни мало бывшим телохранителем главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова, чему есть многочисленные подтверждения. С его слов, в ГРУ он был завербован при обучении в Российской академии госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ (!), в результате чего подающий надежды госслужащий превратился в провального киллера.

В связи с этим, конечно, можно было бы поинтересоваться, в чем же сегодня заключается суть госслужбы в России, если в результате подготовки к ней в элитном учебном учреждении при президенте страны вместо администраторов, успешно решающих проблемы ее граждан, получаются диверсанты? Но, учитывая то, представители какой корпорации сегодня правят Россией, такой вопрос будет явно риторическим...

Интересно другое - зачем молодому, подающему надежды ингушу было отнимать чужие жизни и рисковать своей, имея возможности развиваться в других направлениях? Возможный ответ вытекает из предыдущего вопроса - потому что именно выбранный им путь, а отнюдь не работа обычного госслужащего в существующей системе открывает наиболее эффективные карьерные лифты. И "лидерами России", судя по этой истории, оказываются не распиаренные мальчики Кириенко, а такие как Андрей Луговой, признанный британским судом в убийстве Александра Литвиненко, но несмотря на это демонстративно награжденный Владимиром Путиным "За заслуги перед Отечеством" и являющийся депутатом Госдумы РФ, или такие как Тимур Дзортов.

Но где у таких как Дзортов национальное достоинство? Убивать граждан государства, которое ничего плохого не сделало ингушскому народу, чтобы выслужиться перед теми, кто без его спроса распоряжается его землями? И это в тот момент, когда практически весь ингушский народ сплотился в борьбе за свои достоинство и права против беспредела этой власти?

Имперская пропаганда в подобных случаях любит апеллировать к примеру "Дикой дивизии", продолжателями дела которой можно считать и Дзортова, и самого Евкурова. Но что эта служба принесла народам Кавказа?