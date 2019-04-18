В Татарстане создают фонд для строительства Соборной мечети

Духовное управление мусульман Татарстана учреждает фонд для сбора средств на строительство Соборной мечети в Казани, сообщают Idel.Реалии.

По данным управления, в фонде будут накапливаться необходимые для строительства мечети материальные средства. В пополнении фонда смогут принимать участие физические и юридические лица.

В ДУМ Татарстана рассчитывают, "что приверженцы ислама с большим желанием примут участие в этом богоугодном деле".

Место строительства Соборной мечети пока неизвестно. Рассматриваются несколько вариантов, в том числе на берегу Кабана и на берегу Казанки между развлекательным комплексом "Ривьера" и центром семьи "Казан".

Ожидается, что проект Соборной мечети в Казани представят на форуме KazanSummit.