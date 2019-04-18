Наследие Нотр-Дама - менее европейское, чем принято считать

В понедельник, когда на глазах всего мира горел Нотр-Дам, было удивительно отмечать, как мало людей знают, что оригинальный архитектурный проект парижского собора, его башни-близнецы по бокам искусно выделанного входа, его розовые окна, реберный свод и шпиль (la fleche) ) обязаны своим происхождением ближневосточным предшественникам — пишет в своем блоге Диана Дарк, эксперт по Ближнему Востоку (особенно по Сирии), специализирующаяся на его культурной истории.

Со всех концов света слышны восхваления собора и его статуса в качестве символа общего европейского наследия и самобытности. «Мы все сгорели», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации.

«Миндальное сердце»

Давайте начнем с дизайна башен-близнецов. Самый ранний пример находится на склоне холма на северо-западе Сирии, в многострадальной провинции Идлиб, в церкви, построенной из местного известняка в середине 5-го века.

Она называется Кальб аль-Луз («Сердце миндаля» на арабском языке) и по праву считается одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов сирийской церковной архитектуры, великолепно пропорциональной базиликой с широкими рядами, предшественником ставшего известным романского стиля архитектуры.

В запоздалом признании ее важности, она была включена в 2011 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Древние деревни Северной Сирии». Местным они известны как «Мертвые города», группа из почти 800 византийских каменных поселений с более чем 2000 церквями, датируемыми 4-6 веками.

Они были переименованы в "Забытые города" сирийским министерством туризма еще до войны.

Внутри церковь разделена на три части, с центральным нефом, что отражает христианскую идею «Троицы» - три прохода, три колонны с каждой стороны нефа, три фасадных окна, три окна апсиды и три арки, отделяющие неф от боковых проходов.

Изначально у нефа была деревянная крыша, которая давно исчезла, но сводчатый купол над полукруглой апсидой все еще сохранился.

Готическая арка

Когда франкские крестоносцы обнаружили эти конструкции в 12 веке, они принесли эту идею в Европу.

То, что мы сегодня называем готической аркой, которая столь распространена в Нотр-Дам и во всех больших соборах Европы, развившейся из остроконечной арки, было архитектурным проектом, впервые увиденным в мечети Ибн Тулуна в Каире и переданным через купцов Амальфи в Сицилию.

Обладая передовыми знаниями геометрии и законов статики, мусульмане разработали подковную арку (также известная как мавританская арка, она впервые появилась в мечети Омейядов в Дамаске, затем Омейядами ее развили в Андалусии в Большой мечети Кордовы) и остроконечная арка, чтобы придать большую высоту, чем классическая арка.

Первым зданием, использовавшим их в Европе, было аббатство Монте-Кассино в 1071 году, финансируемое купцами Амальфи. Затем она двинулась на север, в аббатство Клюни, в боковых нефах которой имеется уже 150 заостренных арок.

Мусульманский дизайн

Мода быстро распространялась из этих двух самых влиятельных церквей в Европе, так как указанная «готическая» арка была крепче, чем закругленная арка, используемая римлянами и норманнами, что позволяло строить более крупные, более высокие, более величественные и более сложные здания, такие как большие соборы Европы.

Другие заимствования из мусульманского дизайна, которые также можно найти в Нотр-Дам, включают в себя ребристые своды (впервые встречаем во дворце Аббасидов в Ираке 8-го века), розовые окна (впервые видим их во дворце Омейядов 8-го века в Хирбат-Мафджаре на Западном берегу возле Иерихона) и шпиль (который так впечатляюще обрушился на Нотр-Дам, что под ним прогнулась деревянная крыша).

Первый известный шпиль находится на мечети Омейядов в Дамаске, построенной в начале 8-го века.

В Англии первый шпиль был построен на вершине собора Святого Павла в 1221 году. Он был разрушен во время Большого пожара в Лондоне в 1666 году, а затем восстановлен в 1710 году Кристофером Реном, признанным поклонником мусульманской архитектуры, который изучал и активно исследовал мавританские и османские мечети.

«Готы», - сказал он, говоря о «готическом» стиле, - «были скорее разрушителями, чем строителями: я думаю, что с большим основанием его следует называть сарацинским (арабским мусульманским) стилем».

Комбинация купола и башни в созданном им соборе, вместе со структурой куполов в боковых нефах, демонстрирует это сильное мусульманское влияние, также отчетливо видимое в Нотр-Дам, резюмирует Диана Дарк.

Крайне интересно, что большинство примеров из мусульманских источников, которые приводят Дарк, находятся в Сирии. На Западе широко распространен взгляд на Сирию, который почти не предполагает каких-либо связей. Сирия, с ее войной и миллионами беженцев, устремившихся в Европу, выглядят как нечто абсолютно чужое, Иное для Европы.

А между тем, даже собор, который сами европейцы называют своим символом, является живым напоминание о земле Сирии и о мусульманском влиянии на европейское искусство и зодчество — для тех, кто это знает, конечно же.