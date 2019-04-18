Администрация Трампа опубликует свой план по Палестине после Рамадана

Джаред Кушнер, советник президента США Дональда Трампа и его же зять, объявил в среду, что долгожданный мирный план администрации Трампа по Ближнему Востоку будет опубликован после Рамадана.

Кушнер сделал свое заявление группе послов в Вашингтоне через неделю после выборов в Израиле, на которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху одержал очередную победу, позволившую ему остаться у власти на пятый срок.

Рамадан же заканчивается в первую неделю июня.

Администрация Трампа до сих пор продолжает молчать по поводу содержания плана.

«Мы не собираемся раскрывать детали плана досрочно», - заявил на этой неделе американский посланник Джейсон Гринблатт.

Ожидается, что палестинский главный переговорщик Саиб Эрекат посетит Вашингтон на следующей неделе, но встречи с Кушнером или его командой не запланировано.

Напомним, что Палестинская администрация прекратила связь с администрацией Трампа после того, как Трамп объявил о переезде американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в декабре 2017 года.

При этом Белый дом все еще надеется, что президент Палестины Махмуд Аббас поддержит этот план.

«Мы надеемся, что Аббас прочитает план, оценит его по существу и придет к столу переговоров», - заявил американский чиновник в феврале.

Ожидается, что в плане будут разделы по политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности, и администрация надеется получить арабскую поддержку документа.

Также ожидается, что США будут координировать публикацию плана с Нетаньяху, когда тот сформирует свое новое правительство.

«Мирный план Трампа теперь, вероятно, будет представлен в полной координации с Нетаньяху», - заявил на прошлой неделе Даниэль Шапиро из Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Шапиро, посол в Израиле при бывшем президенте Бараке Обаме, ожидал, что план не будет соответствовать чаяниям палестинцев, но может быть принят израильским правительством.

«Недавние комментарии госсекретаря Майка Помпео и других должностных лиц администрации указывают на то, что в нем не будут содержаться основные элементы решения о двух государствах», - сказал он.

Впрочем, тут Шапиро вряд ли кому-то открыл Америку — едва ли найдется кто-то, кто действительно считает, что план Трампа будет справедлив к палестинцам. Так что можно лишь позитивно принять новость о том, что по крайней мере Рамадан не будет омрачен этим планом.