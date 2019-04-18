Американцы считают мусульман самой дискриминируемой группой в США

Восемь из десяти американцев считают, что мусульмане сталкиваются с большей дискриминацией, чем любая другая группа в США, согласно опросу Исследовательского центра Пью.

Восемьдесят два процента респондентов заявили, что мусульмане сталкиваются с дискриминацией. Восемьдесят процентов опрошенных сказали, что чернокожие сталкиваются с некоторой дискриминацией.

Центр Пью обнародовал данные в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере видео с нападками на мусульманку конгрессвумен Ильхан Омар из Миннесоты.

Видео было о речи, произнесенной Омар, в которой она обсуждала, как американские мусульмане стали рассматриваться в качестве граждан второго сорта после террористических атак 11 сентября 2001 года. В твиттере президента смешаны кадры из нападений с частями речи.

Омар является одной из первых мусульманских депутатов, избранных в Конгресс, наряду с Рашидой Тлайб из Мичигана, и с тех пор, как она начала свою деятельность в этом году, ей пришлось столкнуться с целым рядом нападений.

Омар рассказывает, что она столкнулась с большим количеством смертельных угроз с тех пор, как президент опубликовал твит, из-за чего Трампа обвиняют в потворстве вредным нападкам на избранных должностных лиц страны.

Опрос был проведен до твитта президента.

Девяносто два процента демократов заявили, что в Америке существует дискриминация в отношении мусульман, а 75 процентов говорят, что существует большая дискриминация. Хотя согласных с тем же респондентов-республиканцев оказалось меньше, 69%, подавляющее большинство, сказали тоже самое.

По словам центра Пью, процент людей, считающих, что евреи сталкиваются с «большой» дискриминацией, почти удвоился с 2016 года, увеличившись с 13% до 24%, при этом 64% респондентов заявили, что существует некоторая дискриминация в отношении этой группы.

Раса сыграла большую роль в прогнозировании степени дискриминации респондента. Семьдесят три процента чернокожих респондентов заявили, что существует «большая» дискриминация чернокожих, и 63% латиноамериканцев сказали то же самое о дискриминации латиноамериканцев.

Тем не менее, среди белых, именно партийность была самым большим фактором при принятии решения об ответе.

Среди белых демократов и респондентов, склоняющихся к демократам, около двух третей сказали, что существует дискриминация в отношении чернокожих, в то время как только 16% белых республиканцев и респондентов, склоняющихся к республиканцам, сказали то же самое.

Опрос проводился с 20 по 25 марта, в ходе него было опрошено 1503 взрослых граждан США.