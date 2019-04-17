В Украине обсудили проблемы народов России



15 апреля в стенах Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины состоялось обсуждение проблем народов России, которые испытывают системное давления со стороны правительства РФ. Мероприятие, инициированное центром «Прометей», собрало за одним столом украинских политиков, ученых, общественных активистов, политических эмигрантов, религиозных деятелей и представителей СМИ, сообщает официальная страница центра «Прометей» в Facebook.

От имени Дипломатической академии участников экспертной дискуссии поздравил заведующий Центром международных исследований Андрей Веселовский.

Председатель Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анна Гопко, открывая мероприятие, заявила, что представители коренных народов, земли которых в свое время были включены в состав Российской империи, СССР, а теперь и Российской Федерации, подвергаются системным нарушениям национальных и гражданских прав. «Особенно жесткие формы этот процесс приобрел с 2014 г.. После вооруженной агрессии России против Украины, в том числе оккупации Крыма. На словах Москва рассказывает про многонациональное государство, демонстрирует «потемкинские деревни», вроде показной поддержки малочисленных народов Севера, на деле проводит политику ассимиляции коренных народов и национальных меньшинств», - поделилась своими соображениями депутат.

Гопко сказала, что демонстрация Украиной солидарности с народами России, которые испытывают притеснения и русификацию, продиктована не только моральными обязанностями, но и национальными интересами. «Мы четко понимаем, что коренные народы являются важными партнерами свободного мира. Важнее, чем так называемая российская оппозиция, которая пропитана идеями империализма и «русского мира» не меньше, чем руководители Кремля», - подытожила Гопко.

Директор Музея-архива прессы Вахтанг Кипиани презентовал присутствующим выставку уникальных периодических изданий на языках народов РФ, в том числе, малочисленных и ныне исчезнувших. Выставка включала в себя 21 раритетную газету латиницей, кириллицей, арабской графикой, среди которых и были и те, что издавались на территории современной России еще в начале ХХ в. Центральным экспонатом выставки стал экземпляр газеты «Юлдузъ» за 1908 г.. - одно из первых изданий на татарском языке в Российской империи. По словам Кипиани, некоторые автохтонные народы России имеют лишь по одному печатному изданию собственным языком, еще и с маленьким тиражом. В последнее время немало таких изданий переходят на публикацию на русском языке, что сужает пространство для использования родного языка, говорит Кипиани.

Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, говоря о важности сохранения языкового разнообразия, отметил: «Вы видите сколько времени мы обсуждаем в парламенте языковой законопроект и пытаемся защитить право украинцев на язык в собственной стране. Украинцы до сих пор являются жертвами той борьбы, которую столько веков с нами ведет Российская империя. Но мы верны нашим принципам. Каждая нация и каждый народ имеют право на развитие своего языка, который безусловно является цивилизационной ценностью».

Важную роль Украины в процессе распространения ценностей свободы, отметили и представители диаспор народов России: соучредитель общественного движения «Свободный Идель-Урал» Сыресь Боляень и татарский политический эмигрант Нафис Кашапов. Они призвали депутатов Верховной Рады Украины поддержать проект постановления № 10125 «Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».

Народный депутат Украины, председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, анализируя состояние российско-украинских межгосударственных отношений, высказал мнение, что именно тотальные притеснения Москвой прав и свобод народов России создали атмосферу, в которой Российская Федерация позволила себе напасть на своего соседа - Украины: «Когда народы России получат себе право свободно решать свою судьбу - тогда они смогут решать и форматы государственных образований или государственного образования, в которых они пожелают реализовывать свои права ... Возможно на месте современной Российской Федерации могут возникнуть несколько таких государственных образований».

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов, анализируя религиозную политику Москвы, заявил следующее: «Лучшая защита наших украинских национальных интересов - это начинать играть на российском поле. Наиболее подавленными в России являются этнические меньшинства, в первую очередь мусульманские народы. Именно мусульманские народы оказывают наибольшее сопротивление политике ассимиляции, политике отрыва их от собственного языка, истории, идентичности и государственности,... что должна делать Украина? Не просто защищать свои национальные интересы — нужно играть на российском поле: поддерживать национальные сообщества, и религиозно, и в вопросе сохранения языка и культуры. Если Украина будет таким образом поддерживать народы РФ, стремящихся к самоопределению — это будет самой действенной защитой украинских национальных интересов».