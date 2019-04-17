Аслан Черкесов сообщает о нарушениях своих религиозных прав

Аслан Черкесов, уроженец Кабардино-Балкарии, который отбывает 20-летний срок за убийство футбольного фаната Егора Свиридова, сообщает, что в штрафном изоляторе тюрьмы в городе Енисейск в Красноярском крае, куда его доставили в феврале, ему не дают молиться, а в пищу добавляют свинину. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

"Зачастую я не имею возможности принимать пищу, потому что в нее добавляют свинину. Мне начальник учреждения в открытую говорит: 'На одной баланде далеко не уедешь'. Я потерял в весе 18 килограммов за два месяца", - рассказывает Черкесов в видеообращении, записанном во время встречи с адвокатом. При этом у Аслана язва желудка, но, по его словам, в специальной диете ему отказали.

В своем видеообращении Черкесов также напомнил, что 11 февраля, как только он прибыл в тюрьму в Енисейске, его поместили в камеру подвального помещения на карантин. Через трое суток его формально водворили в штрафной изолятор, при этом он остался в той же камере. 3 марта его на сутки «выпустили» из штрафного изолятора, но при этом он остался в той же камере, просто ему дали постель. Менее чем через сутки его вновь "вернули" в штрафной изолятор. "Таким образом, меня держат в универсальной камере – она у них и карантин, и тюрьма, и ШИЗО", - пояснил заключенный.

Кроме того, он заявляет о препятствовании в совершении обязательной мусульманской молитвы (намаза). "Оперативники делают акцент, чтоб я ночью не совершал молитву стоя, а делал ее на спальном месте", - говорит Черкесов.

Черкесов также жалуется на пытки. По его словам, с 14 марта по 16 апреля его ежедневно ставили "на растяжку", это происходило один-два раза в день. И это якобы потому, что он "не делает утреннюю зарядку". Но физическая зарядка не является обязательной, отмечает заключенный (в отличие от намаза, отметим мы).

Напомним, что все это происходит в застенках тюрьмы Енисейска, о которой общественники Красноярского края говорят, что ее камеры не пригодны для содержания там людей. Некоторые заключенные, которых подолгу держали в полуподвальных камерах этой тюрьмы, в итоге освобождались досрочно - в связи с тяжелейшими, неизлечимыми заболеваниями.

В штрафном изоляторе Черкесов находится с 11 февраля. Несмотря на то, что закон не позволяет держать заключенного в ШИЗО более 15 суток на Черкесова постоянно накладывают новые взыскания и продлевают срок его содержания.

Проверяющие надзорные органы никак не реагируют на заявления Аслана Черкесова.