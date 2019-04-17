Мусульманские "Нотр-Дамы" в центре России

Пожар в Нотр-Дам де Пари заставил "прогрессивную общественность" пролить реки слез, хотя, как выяснилось по итогам, никакой катастрофы с ним и не произошло. Каркас здания остался практически неповрежден, основные реликвии целы, а руководство Франции заявило о планах его скорейшей реконструкции, в чем ему готовы помощь как правительства многих стран, так и частные меценаты. Последние уже объявили о выделении на эти цели сумм в сотни миллионов евро.

На этом фоне присоединение к трауру прогрессивного человечества некоторых мусульман выглядит весьма неадекватно, особенно, когда речь идет о России, где в положении гораздо худшем, чем обгоревший Нотр-Дам де Пари находится немало исторических мечетей. Коллеги из татарско-мусульманского проекта Fikerdәşlek напомнили о некоторых из таких мечетей, преданных забвению исламской уммой Северной Евразии и в частности Идель-Урала, где они располагаются.

Вот, например, как раньше выглядела Третья соборная мечеть Уфы с медресе "Хасания" и домом имама.

А вот, что ее здание представляет собой сейчас, находясь под угрозой сноса.

Или как сейчас выглядит в той же Уфе здание Шестой соборной мечети по ул. Проломная, 23/1.



В Оренбурге Дом имама, являющийся объектом культурного наследия, сейчас представляет собой такое зрелище.

Там же, в Оренбурге, старейшая мечеть, построенная в 1804 году, сейчас используется как жилой дом.

Или, например, старинная двухэтажная деревянная мечеть 1868 года постройки в деревне Янбарисово Янаульского района Республики Башкортостан - сейчас выглядит вот так.





Поэтому, конечно, отрадно, что среди мусульман в наши дни, в частности, в России есть ревнители культурного наследия. Но хотелось бы предложить им начать заботу о нем со своих мечетей. А желающие и способные позаботиться о сгоревшем соборе в Париже найдутся и без них.