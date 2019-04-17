Афганские переговоры: с талибов снимают санкции, а в их делегации впервые появятся женщины

Организация Объединенных Наций (ООН) временно сняла санкции с некоторых лидеров движения Талибан, которые участвуют в переговорах с официальными лицами США в Катаре. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на источники, близкие к талибам. Все 14 членов политического офиса талибов в Катаре, включая главу этого офиса и заместителя лидера «Талибана» муллу Абдуль-Гани Барадара, были исключены из черного списка ООН на девять месяцев.

Напомним, что исключение из санкционного списка ООН лидеров Талибан было одним из основных требований делегации талибов с самого начала переговоров с США.

Предполагается, что новый раунд переговоров между делегацией талибов и американскими представителями начнется в катарской столице Дохе 19 апреля.

Ожидается, что в этих переговорах впервые примет участие официальная делегация афганского правительства. Однако, талибы наотрез отказываются вести прямые переговоры с администрацией Кабула, указывая, что ими «манипулируют» американцы и другие оккупанты. Как сообщили талибы, если представители Кабула и приедут в Катар (как они приезжали в Москву), они будут восприниматься ими как частные лица, так как согласия на участие кабульской администрации в переговорах талибы не давали.

Интересно, что впервые в делегации Талибан будут участвовать женщины. По словам Забихуллы Муджадида, спикера талибов, это будут «простые афганки».

«Эти женщины не имеют семейных связей с высокопоставленными членами талибов. Все они – простые афганки, проживающие на территории и за пределами Афганистана», – сказал Муджахид.

«Женский вопрос» остается одним из самых острых в афганском мирном процессе. Талибан утверждает, что с уважением относится к правам женщин, но естественно в том смысле, как эти права понимаются в Шариате. Однако многим этого не достаточно, и они требуют, чтобы Талибан признал равенство между женщинами и мужчинами во всем. За минувшие годы в Афганистане стремительно продвинулась женская эмансипация — женщины с каждым разом все активнее участвуют в политике и все чаще работают. Предполагается, что в катарских переговорах будут участвовать десятки женщин, из общего числа переговорщиков около 150 человек.