Бахрейн лишил гражданства более 100 шиитов

Бахрейнский суд приговорил 138 человек к тюремному заключению по обвинению в терроризме и лишил их гражданства. Срок их тюремного заключения варьируется от трех лет до пожизненного.

Обвиняемые были осуждены за создание террористической ячейки со связями с Корпусом стражей исламской революции в Иране, сказал прокурор Ахмад аль-Хаммади в заявлении во вторник.

Судебный источник сообщает, что все обвиняемые являются членами шиитской общины в этом суннитском королевстве.

По словам прокурора, Высокий уголовный суд вынес приговор о пожизненном заключении 69 обвиняемым, добавив, что они были осуждены за преступления, в том числе за присоединение к «террористической» группе, взрывы, покушение на убийство и подготовку оружия и взрывчатых веществ.

По словам Хаммади, некоторые члены группы прошли военную подготовку в Ливане, Иране и Ираке.

Сообщается, что обвиняемые сформировали связанную с Ираном ячейку, которую они назвали "Бахрейнская Хезболла", с целью проведения террористических нападений в стране. Обвиняемые имеют право обжаловать решение суда.

По словам адвоката, 60 человек были заочно осуждены.

Между тем, правозащитная организация Amnesty International осудила решение суда, заявив, что «это равносильно массовой произвольной денатурализации».

Бахрейнский институт прав и демократии, базирующийся в Британии, раскритиковал процесс как «глубоко несправедливый», и заявил, что Бахрейн использует лишение гражданства как «инструмент угнетения».

Решение во вторник довело число людей, у которых отозвали гражданство в Бахрейне, до 990, из них 180 в этом году, говорится в заявлении института.

Такие судебные процессы, осужденные правозащитными группами, стали обычным явлением после неудавшегося восстания шиитского большинства в 2011 году, которое было подавлено с помощью соседней Саудовской Аравии.