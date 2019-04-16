В Палестине сформировано новое правительство

В минувшую субботу президент Палестины Махмуд Аббас принял присягу нового правительства, возглавляемого сторонником его собственной доминирующей партии «Фатх», что было отвергнуто движением ХАМАС как удар по объединяющим усилиям, сообщает Reuters.

Мухаммад Штайех, экономист и давний советник Аббаса, будет исполнять обязанности премьер-министра Палестинской администрации (ПА) на Западном берегу. Министр иностранных дел Рияд аль-Малики и министр финансов Шукри Бишара продолжат свою работу.

Штайех был назначен палестинским премьер-министром 10 марта, заменив независимого президента университета Рами аль-Хамдаллаха. Он будет руководить министерствами внутренних и религиозных дел, пока на эти два поста не будут назначены новые назначенцы.

Между тем ХАМАС, контролирующий сектор Газа, назвал этот шаг ударом по усилиям по объединению, которые до сих пор не принесли результатов. Несмотря на то, что обе группы подписали новое соглашение о примирении в Каире в октябре 2017 года, споры по поводу раздела власти заблокировали выполнение соглашения.

«Это сепаратистское правительство, оно не имеет национальной легитимности и усилит шансы на отделение Западного берега от Газы», ​​- говорится в заявлении, сделанном ХАМАС по поводу церемонии приведения к присяге в Рамаллахе на оккупированном Израилем Западном берегу.

Две фракции Организации освобождения Палестины (ООП) Аббаса отказались участвовать в правительстве Штайеха.

Непосредственной задачей Штайеха является поддержка неимущей ПА, которая осуществляет ограниченное самоуправление в соответствии с временными мирными соглашениями с Израилем.

ПА страдает от резких сокращений помощи США, причем кризис усугубляется спором с Израилем по поводу удержания около 5 процентов ежемесячных налоговых поступлений, которые он обычно перечисляет ПА.

Израиль заявил, что сумма, которую он удерживает, соответствует деньгам, использованным ПА для выплаты стипендий семьям боевиков в израильских тюрьмах. ПА отказалась принимать любые налоговые перечисления до тех пор, пока эти средства не восстановят. Она сократила заработную плату, выплачиваемую государственным служащим в феврале и марте, чтобы выдержать кризис.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, судя по последним выборам, станет снова премьер-министром, заявил, что он аннексирует израильские поселения на Западном берегу, если он будет переизбран.

Если этот шаг будет осуществлен, это станет серьезным ударом по стремлению палестинцев к решению о создании двух государств на основе границ 1967 года. Мирный процесс практически потерпел крах, и Израиль расширил свои поселения в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, несмотря на международные возражения.



Николай Младенов, специальный посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке, приветствовал объявление о создании нового правительства и пообещал сотрудничать с ним.

«Организация Объединенных Наций по-прежнему полностью привержена сотрудничеству с палестинским руководством и народом в целях прекращения оккупации и реализации их законных национальных стремлений к государственности на основе резолюций ООН», - сказал Младенов.

Махмуд аль-Алюл, второй человек в движении ФАТХ, признал проблемы, стоящие перед правительством Штайеха, включая сделку, которую Трамп должен объявить в ближайшие месяцы или недели.

«Мы будем твердо противостоять этим вызовам, и мы не поддадимся им», - сказал он Reuters после церемонии.

Штайех, бывший министр правительства, ранее был членом ряда палестинских переговорных групп на переговорах с Израилем при посредничестве США.