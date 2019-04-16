В Афганистане семь детей погибли из-за взрыва старого миноментного снаряда

По меньшей мере семь детей были убиты и восемь ранены из-за взрыва ранее неразорвавшегося минометного снаряда на востоке стране, сообщают афганские чиновники.

Инцидент произошел в деревне недалеко от Михтерлама, столицы восточной провинции Лагман, 14 апреля.

Ассадулла Давлатзай, представитель губернатора провинции, заявил, что власти расследуют, как дети обнаружили минометный снаряд и почему он взорвался.

Давлатзай сказал, что все убитые или раненые были моложе 15 лет и как минимум четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Служба противоминной деятельности Организации Объединенных Наций заявила, что в 2017 году в Афганистане от мин каждый месяц погибали или получали ранения около 150 человек.

При этом многие противопехотные мины, от которых продолжают гибнуть люди, остались в Афганистане еще со времен советской оккупации. Прошедшие с тех пор десятилетия войны конечно не сделали Афганистан более безопасным.