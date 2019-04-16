Махатхир изменяет правила игры в отношениях Малайзии и Китая

Малайзия пересмотрела крупный железнодорожный проект с Китаем, чтобы снизить стоимость строительства на треть и повысить уровень участия местного населения, что сигнализирует об изменении подхода Китая к его шестилетней инициативе «Один пояс и один путь».

Девять месяцев затянувшихся переговоров по железнодорожной линии восточного побережья после исторической смены правительства в мае прошлого года привели к «взаимовыгодному соглашению» как для Китая, так и для Малайзии, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад журналистам в своем офисе в Путраджайе.

Первоначальное соглашение было заключено и подписано в 2016 году предшественником Махатхира Наджибом Разаком.

«Это была неоправданная, внушительная единовременная цена, которой не хватало ясности с точки зрения технических характеристик, цены и, в силу экономического обоснования», - сказал Махатхир СМИ.

«Мы решили вернуться за стол переговоров и призвать к более справедливой сделке, в соответствии с которой потребности населения Малайзии будут приоритетными».

В соответствии с соглашением, подписанным в пятницу в Пекине, железная дорога протяженностью 640 км и 20 станций будет стоить 68,7 млн ​​ринггитов (16,7 млн ​​долларов США) за километр, что гораздо меньше, чем 95,5 млн ринггитов (23,2 млн долларов США) ранее, сказал Махатхир.

Ожидается, что работа над проектом, который был приостановлен в прошлом году, возобновится в мае, а завершится под конец 2026 года.

Правительство Махатхира пообещало рассмотреть все основные проекты, согласованные предыдущей администрацией после того, как оно сменила Наджиба, которого сейчас обвиняют в коррупции.

Китайский лидер Си Цзиньпин рекламировал проект «Один пояс и один путь» как способ стимулирования торговли и экономического роста во всем мире посредством масштабного развития инфраструктуры от Азии до Африки и Европы.

Но односторонние контракты в пользу китайских строительных компаний и огромные связанные с этим расходы создали опасение, что страны, подписавшие план, рискуют в конечном итоге получить миллиарды долларов долга, попав в де-факто колониальную зависимость от Китая.

Шри-Ланка уже была вынуждена продать Китаю свой порт Хамбантота в прошлом году после того, как она не смогла отдать кредиты по проекту.

Политики в Индонезии, стране, которая давно с подозрением относится к Китаю, также выразили обеспокоенность по поводу уровня участия Китая в новых железнодорожных и портовых проектах на архипелаге. Кандидат в президенты Прабово Субианто пообещал, что если он придет к власти на выборах в среду, он пересмотрит проект строительства высокоскоростной железной дороги, поддерживаемый Китаем. Этот проект на сумму 6 млрд. долларов США был согласован действующим президентом Джоко Видодо.

Между тем эксперты говорят, что период легких успехов для Китая в Азии закончился.

Переговоры с Малайзией показали, что Китаю необходимо «приложить больше усилий для оценки политических рисков», сказал сингапурский экономист Сонг Сенг Вун. «Вы не можете воспринимать политический фон как данность. Все может измениться».

Заявление Малайзии прозвучало на фоне подготовки в конце этого месяца второго саммита «Один пояс и один путь» в Пекине.

В соответствии с последним соглашением, Малайзии не нужно будет занимать так много у китайского Эксимбанка, чтобы гарантировать снижение процентных платежей, хотя Махатхир сказал, что окончательная сумма еще не рассчитана.

Платежи по проекту также будут производиться в соответствии с ходом работ, в то время как малазийские компании также будут иметь большую долю в строительстве железной дороги.

Компания, которая управляет и поддерживает железнодорожный проект, станет совместным предприятием между China Communications Construction Company, первоначальным разработчиком проекта, и Malaysia Rail Link, местным партнером.

Железная дорога соединит города с северо-востока Малайзии вблизи границы с Таиландом и вдоль Южно-Китайского моря с портом Кланг в Малаккском проливе, обеспечивая важнейший сухопутный маршрут для грузовых перевозок между портом Кланг и Куантаном, где Китай развивает крупный порт.

В то время как изначальная линия требовала взрыва туннеля под горным хребтом, который проходит вдоль центрального позвоночника Малайзийского полуострова, новый маршрут проходит дальше на юг, избегая гор, а также вдоль кварцевого хребта Кланг-Гейтс.

«Важно отметить, что новое соглашение также отдает приоритет факторам культуры, наследия и экологии», - отметил Махатхир.

Будем надеяться, что мусульманские страны, ведущие дела с Китаем, последуют примеру Малайзии, и по крайней мере получат настоящую выгоду для себя и своих народов в первую очередь, а не для китайских коммунистов.