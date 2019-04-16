Аль-Акса: пожар, который вы не заметили

Вчера вечером, в то самое время, когда в Париже горел знаменитый собор Нотр-Дам, другой пожар вспыхнул в Иерусалиме, в мечети Аль-Акса.

В социальных сетях можно было увидеть кадры с дымом и огнем, выходящими с крыши строения, известного как молитвенная комната Марвани или конюшни Соломона. Агентство новостей Палестины, официальное новостное агентство Палестинской национальной администрации, сославшись на охранника заявило в понедельник, что «пожар вспыхнул в комнате охранника за крышей молитвенной комнаты Марвани, и пожарная команда Исламского вакфа взялась за решение этого вопроса». Хвала Аллаху, пожар успешно потушили.

Молитвенная комната Марвани расположена под юго-восточным углом Харам аш-Шариф («Храмовой горы»), на которой находятся и Купол Скалы, и мечеть Аль-Акса. Шейх Аззам аль-Хатиб, генеральный директор Управления по делам вакфа и мечети Аль-Акса в Иерусалиме, рассказал иорданскому телеканалу «Аль-Мамлака», что во дворе вспыхнул пожар, и предварительная информация свидетельствует о том, что его могла вызвать неосторожность детей, игравших в этом районе. Израильская полиция начала расследование.

Новости об инциденте в мечети Аль-Акса, третьей по значимости в Исламе и центральной святыне в продолжающемся арабо-израильском конфликте, были в значительной степени оттеснены гораздо более сильным пожаром, охватившим собор Нотр-Дам в то же время (палестинские лидеры, к слову, выразили свои соболезнования народу Франции).

Вчерашний пожар также по своей силе был далек от печально знаменитого пожара 21 августа 1969 года (на фото), когда австралийский христианский фанатик Майкл Рохан поджег мечеть, чтобы "приблизить приход Мессии". Тогда сгорели многие исторические артефакты, включая деревянный минбар, с которого давал свою первую проповедь в отвоеванном городе Салахаддин аль-Айюби.

Поэтому мы не будем писать о двойных стандартах, о том что пожар в Париже стал трагедией для всего мира, а пожар в Аль-Аксе остался незамеченным — все же масштабы разные.

Но нельзя не признать тот факт, что новостная повестка действительно формирует нашу осведомленность об исламском мире. Всего за минувшие 10 лет мы увидели как сгорели, разрушились и были разбомблены многие великие мечети, бывшие центрами знаний и шедеврами архитектуры — в Алеппо, Хомсе, Мосуле и других местах. Мы привыкли к этому настолько, что если бы вчера Аль-Акса сгорела также, как сгорел Нотр-Дам — мы бы оплакивали конечно ее, но вряд ли это шокировало бы нас, не говоря уже о тех, кто не признает святость Аль-Аксы.