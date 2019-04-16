Угроза шиизма для Ислама - лекция Мухаммада Карачая

Умма сталкивается сегодня с серьезными вызовами и испытаниями на прочность. Как правило, причины этого мусульмане ищут в кознях неверующих, пытающихся всеми возможными средствами бороться против ислама. Однако, так ли это? Известный религиозный просветитель Мухаммад Карачай проводит небольшой экскурс в некоторые периоды развития уммы, на исторических примерах раскрывая опасность раскольничества и сектантства, получившего название "шиизм". Он подробно объясняет подлинную сущность этого течения, говорит о губительной роли шиизма и предостерегает умму от повторения старых ошибок.