Суданская армия идет на уступки протестующим

Правящий военный совет Судана объявил о множестве мер, направленных на умиротворение протестующих, которые по прежнему надеются на гражданский переход к демократии после свержения давнего правителя Омара аль-Башира.

Шамс Эльдин Кабаши, пресс-секретарь совета, в воскресенье пообещал реформировать Национальную службу разведки и безопасности, что является ключевым требованием со стороны политических партий и движений, стоящих за многомесячными протестами.

Активисты обвиняют силы НСРБ в насильственном подавлении акций протеста, убийстве десятков протестующих и ранении сотен людей.

Кабаши сказал, что совет назначил генерал-лейтенанта Абу Бакра Мустафу на пост главы НСРБ после недавней отставки Салаха Абдаллы Мухаммеда Салеха, известного как Салах Гош.

Он также объявил о снятии генерала Авада ибн Ауфа с поста министра обороны.

Напомним, что Ибн Ауф стал первым главой военного совета, который, должен будет править страной в течение двухлетнего переходного периода, но он почти сразу же (через день) был вынужден уйти в отставку под давлением массовых протестов.

На смену Ибн Ауфу пришел генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, который в субботу пообещал «искоренить режим» Омара аль-Башира, освободить задержанных демонстрантов и провести переговоры со всеми политическими партиями и группами.

Спустя несколько часов делегация из 10 человек, представляющая протестующих, представила свои требования совету. Они включали в себя немедленную передачу власти гражданскому органу, реформы в НССБ и освобождение протестующих.

Между тем, в воскресенье Суданская ассоциация профессионалов (САП), которая возглавила протесты, заявила, что будет проводить уличные демонстрации до переходного гражданского правления, как об этом говорится в так называемой Декларации свободы и перемен, подписанной различными политическими и профессиональными группами в январе.

В списке из девяти пунктов САП также призвала заморозить активы высших должностных лиц правительства аль-Башира, уволить всех высших судей и прокуроров и арестовать аль-Башира, Гоша и Мохамеда Атта, бывшего главу НСРБ, который был назначен посла Судана в Вашингтоне в прошлом году.

В своем заявлении Кабаши сказал, что Атта уже был уволен со своего поста.

Посол Хартума в Женеве также был отстранен, сказал он, добавив, что все сотрудники полиции, арестованные за участие в акциях протеста, также будут освобождены. Совет также сформирует комитет по управлению активами партии аль-Башира, добавил он.

Уступки армии пока что гораздо меньше, чем хотели бы протестующие. Самым главным вопросом остается переход к гражданскому правительству. Протестующие заявляют,что не покинут улицы и площади городов, пока армия не выполнит их требования.

Ранее в воскресенье военный совет встретился с некоторыми политическими партиями в Хартуме и призвал их договориться о «независимой фигуре», которая возглавит Судан в качестве премьер-министра.



«Мы, ваши братья в вооруженных силах, просим вас поддержать нас своими инициативами по переходному периодк», - сказал генерал Ясир Атта. «Мы нуждаемся в вас и надеемся, что все вы за короткий промежуток времени придете к консенсусу и согласию в отношении одной фигуры, патриотичной независимой личности, способной возглавить правительство».



Он добавил, что военные в любом переходном правительство хотели бы сохранить за собой министерства внутренних дел и обороны.



Между тем, министерство иностранных дел Судана призвало международное сообщество поддержать военный совет страны для содействия «демократическому переходу». О поддержке военного совета заявили Саудовская Аравия и ОАЭ.

Похоже, что от того, как и насколько смогут договориться армия и народ зависят все дальнейшие сценарии («египетский», «сирийский» и т.д.) в Судане.