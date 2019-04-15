Тунисская поп-дива объявила себя Махди

Тунисская поп-звезда вызвала обеспокоенность по поводу ее психического здоровья после того, как она обратилась в социальных сетях к своим подписчикам, чтобы заявить, что она является Махди.

На прошлой неделе певица Иман Ламири разместила странное видео в своем аккаунте в Instagram, в котором она рассказывает своим фанатам, что она и есть тот самый Махди, приход которого ожидают мусульмане.

«У меня есть послание, которое я должна доставить за три дня. Оно пришло ко мне вчера, и я записала его… кстати, я не сплю и не буду», - говорит Ламири.

«Я умоляю вас всех. Клянусь, я ничего не хочу. Я Махди», - добавляет она.

Певица также опубликовала серию заявлений в Интернете, подробно описывающих ее претензию на роль мессии.

Посты Ламири привлекли большое внимание в социальных сетях, и многие выразили обеспокоенность по поводу ее психического благополучия, тем более что выглядит она весьма болезненно.

Ламири когда-то была конкурсантом в программе по поиску талантов Star Academy Arabia.

Исторически в исламской мире довольно часто появлялись деятели, утверждавшие, что они были тем самым Махди. Не углубляясь даже в истории можно вспомнить, что в 2017 году в Египте появился некий шейх Мизо, который утверждал, что он является Махди. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения за «неуважение к религии».

Однако, почти всегда претензии на звание Махди исходили от людей, которые по крайней мере формально были религиозными соблюдающими мусульманами. Про Ламири достаточно сказать, что в сети нет ни одной ее фотографии, которую мы могли бы опубликовать. Из чего следует, что это либо троллинг, либо у певички действительно не все в порядке с головой, возможно, из-за каких-то сильнодействующих веществ.