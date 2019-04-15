Авиация сирийского режима бомбила Идлиб

В воскресенье пять гражданских лиц получили ранения в результате авиаудара авиации режима Башара аль-Асада в северо-западной провинции Идлиб в Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на «Белые каски».

Ночная атака была направлена на города Урум-эль-Джавз, Бсанкуль и Джабаль-эль-Арабейн.

«Белые каски» заявили, что среди раненых в результате нападения имеются трое детей.

Напомним, что в сентябре Турция и Россия договорились превратить Идлиб в зону деэскалации, однако асадитский режим регулярно нарушает эти договоренности.