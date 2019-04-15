Израильская делегация отменила поездку в Бахрейн по соображениям безопасности

Израильская делегация в составе бизнесменов и правительственных чиновников отменила свое участие в конференции, которая состоится в Бахрейне.

Группа, которая планировала принять участие 15 апреля в собрании, организованном Глобальной сетью предпринимателей, заявила, что она выходит из саммита по соображениям безопасности.

«Хотя сказали израильской делегации, что ждем их, они решили, что сегодня утром не приедут из-за проблем безопасности и желания не создавать помех для других 180 стран-участниц», - заявил в воскресенье агентству Reuters президент организации Джонатан Ортманс.

Отмена визита произошла после того, как парламент королевства выпустил заявление об отказе от визита и нескольких протестов против него на улицах Манамы.

Напомним, что хотя Израиль не поддерживает дипломатических отношений с какой-либо из стран-членов Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ), состоящего из шести членов, аналитики говорят, что некоторые страны не против нормализации отношений с Тель-Авивом.

В октябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанес неожиданный визит в Маскат по приглашению оманского султана Кабуса.

Вскоре после этого визита израильский министр культуры и спорта Мири Регев принял участие в турнире по дзюдо в Абу-Даби, где также исполнялся гимн Израиля.

В октябре прошлого года министр связи Израиля Аюб Кара не только посетил Дубай, но и выступил с речью на конференции по телекоммуникациям.

Недавно Юсуф бин Алави бин Абдуллах, министр иностранных дел Омана, призвал арабов проявить инициативу и заставить Израиль преодолеть «страхи за свое будущее» в регионе.

«Я считаю, что мы, арабы, должны быть в состоянии разобраться в этом вопросе и попытаться ослабить те опасения, которые есть у Израиля, благодаря инициативам и реальным сделкам между нами и Израилем», - заявил глава оманского МИД в кулуарах Всемирного экономического форума ранее в апреле.

Бахрейн также является одной из тех стран, что очень заинтересованы в связях с Израилем, но общественное мнение жителей Бахрейна все еще стоит на пути таких связей.