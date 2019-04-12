Задержанных в Каире ингушей обвинили в экстремизме

Ингушам, которых задержали в августе 2018 года в Египте, предъявлены обвинения в экстремизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Каире Юсупа Абакарова.

«9 апреля состоялось первое заседание суда по делу группы задержанных, в числе которых пятеро россиян, им выдвинули официальные обвинения в экстремистской деятельности», - отметил собеседник агентства.

Абакаров также сообщил, что «дипломатов и приехавшего из Ингушетии отца одного из граждан РФ не пустили в зал заседания под предлогом закрытых слушаний».

Между тем, по его словам, к обвиняемым, наконец, впервые был допущен адвокат, который присутствовал на заседании и по его окончании проинформировал дипломатов о ситуации в суде. Следующие слушания запланированы на май.

Напомним, что в августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые приехали в Египет учиться. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии долгое время оставалась неизвестной. Удалось выяснить, что четверо из пяти задержанных были переведены в тюрьму Каира, но никаких обвинений им не выдвигали.

"О пятом жителе Ингушетии Хезире Дугиеве, который также, предположительно, был задержан властями, вообще ничего неизвестно, - сообщил консул. - Силовые структуры Египта не подтверждают факт нахождения его под арестом. И мы не знаем, где он".

Кроме жителей Ингушетии есть еще и шестой фигурант дела об экстремизме. Это женщина, гражданка России, кыргызка по происхождению, мать пятерых детей. "Она находится в плохом физическом состоянии, и ей на заседании суда пришлось вызывать скорую помощь", - отметил Абакаров.

По данным адвоката, "никаких доказательств и свидетельств экстремистской деятельности" задержанных россиян следствие в суде не предъявило.