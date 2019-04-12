Пакистан показал иностранным журналистам и дипломатам предполагаемую школу "Джейш-э-Мухаммад"

Пакистан устроил экскурсию группе иностранных журналистов и дипломатов к месту удара индийской авиации возле медресе (исламской школы) на отдаленной вершине холма на северо-востоке, чтобы показать, что, вопреки утверждениям Дели, инфраструктура не была повреждена.

Группа гостей, которые, по словам генерал-майора Асифа Гафура, в основном базировалась в Дели, осмотрела воронку от авиаудара в Балакоте.

При этом агентство Reuters сообщило, что группа, в которую входили журналисты и дипломаты, в основном базирующиеся в Исламабаде, не получила достаточно времени, чтобы понять, является ли эта школа прикрытием для группы боевиков Джейш-э-Мохаммед, которые якобы использовали место для подготовки террористической войны с Индией. С виду это было обычное медресе, каких в Пакистане более 30 000, и где дети учатся читать и запоминать Священный Коран.

В отчете говорится, что гости в основном ограничились осмотром главного здания медресе, которое находится в районе деревни Джаба недалеко от города Балакот. «Их поторопила армия, которая организовала поездку, менее чем через полчаса. У тех, кто прибыл на машине, было еще меньше времени», - говорится в сообщении.

Пакистанские военные отрицают связь медресе с ДЭМ, и говорят, что если такая связь и была, то очень давно.

«Те, кто посещал это место в среду, не увидели никаких признаков того, что были проведены значительные строительные работы, чтобы либо расчистить сооружения, либо построить новые. И растительность, по-видимому, не пострадала от волны, которую можно ожидать от ракетного удара», говорит Асиф Гафур.

«Само главное здание медресе, похоже, никак не укреплено - оно имеет металлическую крышу с небольшими деревянными балками».

Пакистан с самого начала отрицал, что в этом месте были какие-либо повреждения или жертвы, а премьер-министр Имран Хан назвал заявление Индии предвыборной уловкой.

Напомним, что Индия нанесла удары по территории Пакистан после теракта в Кашмире, унесшего жизни десятков индийских силовиков. Для Нарендры Моди это серьезный предвыборный ход, которым он пытается показать себя как «стража Индии». Видимо не случайно экскурсия в Пакистане прошла прямо за день до выборов в Индии.

Также независимая комиссия нескольких местных и международных агентств, посетивших место, не обнаружила никаких свидетельств крупного тренировочного лагеря террористов - или какого-либо повреждения инфраструктуры, сообщает AFP.

Кроме того, не подтвердилось заявлении Индии о том, что ее ВВС сбили пакистанский F-16. Пакистан также опроверг это утверждение, и Foreign Policy сообщила, что США провели подсчет всех пакистанских F-16, и ни один из них не пропал.